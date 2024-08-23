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Бывший голкипер Реала может стать одноклубником Забарного
Между всеми сторонами продолжаются переговоры
фото из свободных источников
"Борнмут" заинтересовался голкипером "Челси" Кепой Аррисабалагой.
Как сообщает Sky Sports, "Борнмут" хочет арендовать игрока "синих", сейчас ведутся переговоры. Но сделка считается несколько сложной из-за зарплаты испанца.
Напомним, Кепа в прошлом сезоне был конкурентом Андрея Лунина, поскольку выступал за "Реал" на правах аренды.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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