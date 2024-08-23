  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон близок к подписанию контракта с защитником Фенербахче - Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон близок к подписанию контракта с защитником Фенербахче - Романо

Англия

Кадиоглу может перейти в АПЛ

Брайтон близок к подписанию контракта с защитником Фенербахче - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" близок к подписанию контракта с турецким левым защитником Ферди Кадиоглу из "Фенербахче". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Как сообщает инсайдер, соглашение между клубами заключено на сумму 30 миллионов евро. Англичане еще две недели назад договорились с защитником о подписании пятилетнего контракта.

Кадиоглу за основную команду "Фенербахче" выступает с 2018 года, футболист всего сыграл 204 матча, забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи.

Читайте такжеБрайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
По теме
yellow-arrow
Порту планирует вернуть своего хавбека, которого продал Арсеналу за 35 млн евро
yellow-arrow
Севилья арендовала 20-летнего защитника Брайтона
yellow-arrow
Вест Хэм близок к подписанию Карлоса Солера
Фенербахче (Стамбул) Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости