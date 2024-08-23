Брайтон близок к подписанию контракта с защитником Фенербахче - Романо

"Брайтон" близок к подписанию контракта с турецким левым защитником Ферди Кадиоглу из "Фенербахче". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Как сообщает инсайдер, соглашение между клубами заключено на сумму 30 миллионов евро. Англичане еще две недели назад договорились с защитником о подписании пятилетнего контракта.

Кадиоглу за основную команду "Фенербахче" выступает с 2018 года, футболист всего сыграл 204 матча, забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи.