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Брайтон близок к подписанию контракта с защитником Фенербахче - Романо
Кадиоглу может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" близок к подписанию контракта с турецким левым защитником Ферди Кадиоглу из "Фенербахче". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Как сообщает инсайдер, соглашение между клубами заключено на сумму 30 миллионов евро. Англичане еще две недели назад договорились с защитником о подписании пятилетнего контракта.
Кадиоглу за основную команду "Фенербахче" выступает с 2018 года, футболист всего сыграл 204 матча, забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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