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Официально: Фулхэм оформил трансфер защитника из Кристал Пэлас

Англия

Андерсен присоединяется к Фулхэму

Официально: Фулхэм оформил трансфер защитника из Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фулхэм" объявил о подписании центрального защитника "Кристал Пэлас" Йоахима Андерсена.

Контракт футболиста рассчитан до июня 2029 года. Также в соглашении есть опция продления сотрудничества еще на один сезон.

Как пишет Фабрицио Романо, "Фулхэм" заплатил за 28-летнего игрока 30 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в сезоне 2023/24 Йоахим Андерсен провел 40 поединков, где отметился 2 голами и 3 передачами.

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Фулхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Йоаким Андерсен
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Источник:
fulham
Опубликовал: Екатерина Власова
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