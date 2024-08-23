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Официально: Фулхэм оформил трансфер защитника из Кристал Пэлас
Андерсен присоединяется к Фулхэму
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" объявил о подписании центрального защитника "Кристал Пэлас" Йоахима Андерсена.
Контракт футболиста рассчитан до июня 2029 года. Также в соглашении есть опция продления сотрудничества еще на один сезон.
Как пишет Фабрицио Романо, "Фулхэм" заплатил за 28-летнего игрока 30 млн фунтов стерлингов.
Velkommen hjem, Joa! ????????— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 23, 2024
Добавим, что в сезоне 2023/24 Йоахим Андерсен провел 40 поединков, где отметился 2 голами и 3 передачами.
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Источник:fulham
Опубликовал: Екатерина Власова
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