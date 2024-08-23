Официально: Фулхэм оформил трансфер защитника из Кристал Пэлас

"Фулхэм" объявил о подписании центрального защитника "Кристал Пэлас" Йоахима Андерсена.

Контракт футболиста рассчитан до июня 2029 года. Также в соглашении есть опция продления сотрудничества еще на один сезон.

Как пишет Фабрицио Романо, "Фулхэм" заплатил за 28-летнего игрока 30 млн фунтов стерлингов.

Velkommen hjem, Joa! ???????? — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 23, 2024

Добавим, что в сезоне 2023/24 Йоахим Андерсен провел 40 поединков, где отметился 2 голами и 3 передачами.