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Вест Хэм близок к подписанию Карлоса Солера
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После прихода в тренерскую скамью "ПСЖ" Луиса Энрике, Карлос Солер перестал быть основным игроком команды. Испанский полузащитник в течение нынешнего летнего межсезонья активно искал возможности продолжить карьеру вне парижского клуба и, похоже, он очень близок к этой цели.
Сообщается, что "Вест Хэм" очень близок к подписанию 27-летнего полузащитника. "Молотобойцы" заплатят за него 23 млн евро и это больше, чем парижане заплатили за него два года назад. Английский клуб сохраняет высокий оптимизм относительно реализации этого трансфера.
Добавим, что в прошлом сезоне Карлос Солер сыграл 28 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.
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