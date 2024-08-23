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Вест Хэм близок к подписанию Карлоса Солера

Англия

Об этом сообщает Foot Mercato

Вест Хэм близок к подписанию Карлоса Солера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После прихода в тренерскую скамью "ПСЖ" Луиса Энрике, Карлос Солер перестал быть основным игроком команды. Испанский полузащитник в течение нынешнего летнего межсезонья активно искал возможности продолжить карьеру вне парижского клуба и, похоже, он очень близок к этой цели.

Сообщается, что "Вест Хэм" очень близок к подписанию 27-летнего полузащитника. "Молотобойцы" заплатят за него 23 млн евро и это больше, чем парижане заплатили за него два года назад. Английский клуб сохраняет высокий оптимизм относительно реализации этого трансфера.

Добавим, что в прошлом сезоне Карлос Солер сыграл 28 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.

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Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Карлос Солер “ПСЖ”
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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