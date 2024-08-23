Вест Хэм близок к подписанию Карлоса Солера

После прихода в тренерскую скамью "ПСЖ" Луиса Энрике, Карлос Солер перестал быть основным игроком команды. Испанский полузащитник в течение нынешнего летнего межсезонья активно искал возможности продолжить карьеру вне парижского клуба и, похоже, он очень близок к этой цели.

Сообщается, что "Вест Хэм" очень близок к подписанию 27-летнего полузащитника. "Молотобойцы" заплатят за него 23 млн евро и это больше, чем парижане заплатили за него два года назад. Английский клуб сохраняет высокий оптимизм относительно реализации этого трансфера.

Добавим, что в прошлом сезоне Карлос Солер сыграл 28 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.