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Тен Хаг рассказал, будет ли МЮ еще подписывать новых игроков в летнее трансферное окно

Англия
Обновлено

Потерпите, подождите (с)

Тен Хаг рассказал, будет ли МЮ еще подписывать новых игроков в летнее трансферное окно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопрос журналистов, будет ли клуб подписывать еще игроков в летнее трансферное окно.

"Потерпите, подождите. Мы очень упорно работаем над тем, чтобы собрать лучший состав. До закрытия трансферного окна осталось несколько дней, но пока у нас есть возможность - мы ею воспользуемся. Но на данный момент у меня нет для вас новостей.

Каждый день мы работаем над тем, чтобы реализовать те амбиции, которые мы перед собой поставили", - сказал специалист.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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