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Тен Хаг рассказал, будет ли МЮ еще подписывать новых игроков в летнее трансферное окно
Потерпите, подождите (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопрос журналистов, будет ли клуб подписывать еще игроков в летнее трансферное окно.
"Потерпите, подождите. Мы очень упорно работаем над тем, чтобы собрать лучший состав. До закрытия трансферного окна осталось несколько дней, но пока у нас есть возможность - мы ею воспользуемся. Но на данный момент у меня нет для вас новостей.
Каждый день мы работаем над тем, чтобы реализовать те амбиции, которые мы перед собой поставили", - сказал специалист.
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