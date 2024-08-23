Лестер оформил трансфер форварда Кристал Пэлас

"Лестер Сити" подписал контракт с Джорданом Айю в "Кристал Пэлас".

Игрок заключил с английским клубом двухлетний договор. Как пишет Фабрицио Романо, "лисы" заплатили за форварда 5 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 млн фунтов бонусами.

We're pleased to announce the signing of striker Jordan Ayew ✍️ — Leicester City (@LCFC) August 23, 2024

Добавим, что Джордан Айю играл за "Кристал Пэлас" с 2019 года. В прошлом сезоне футболист отыграл 37 матчей, где отметился 4 голами и 8 ассистами.