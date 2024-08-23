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Лестер оформил трансфер форварда Кристал Пэлас
Официально
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер Сити" подписал контракт с Джорданом Айю в "Кристал Пэлас".
Игрок заключил с английским клубом двухлетний договор. Как пишет Фабрицио Романо, "лисы" заплатили за форварда 5 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 млн фунтов бонусами.
We're pleased to announce the signing of striker Jordan Ayew ✍️— Leicester City (@LCFC) August 23, 2024
Добавим, что Джордан Айю играл за "Кристал Пэлас" с 2019 года. В прошлом сезоне футболист отыграл 37 матчей, где отметился 4 голами и 8 ассистами.
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Источник:LC FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 23:58
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