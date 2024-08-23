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Лестер оформил трансфер форварда Кристал Пэлас

Англия
Обновлено

Официально

Лестер оформил трансфер форварда Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер Сити" подписал контракт с Джорданом Айю в "Кристал Пэлас".

Игрок заключил с английским клубом двухлетний договор. Как пишет Фабрицио Романо, "лисы" заплатили за форварда 5 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 млн фунтов бонусами.

Добавим, что Джордан Айю играл за "Кристал Пэлас" с 2019 года. В прошлом сезоне футболист отыграл 37 матчей, где отметился 4 голами и 8 ассистами.

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Лестер Сити Кристал Пэлас
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Источник:
LC FC
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 23:58
З Днем міста Харків! Бажаю нашому місту перемоги у війні, скорішого миру, процвітання. А нашій команді рвати шахтар, динама та наводити шорох у Европі!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 23:58
З Днем міста Харків! Бажаю нашому місту перемоги у війні, скорішого миру, процвітання. А нашій команді рвати шахтар, динама та наводити шорох у Европі!
Ответить
0
0

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