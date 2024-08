Лестер оформил трансфер форварда Кристал Пэлас

"Лестер Сити" подписал контракт с Джорданом Айю в "Кристал Пэлас".

Игрок заключил с английским клубом двухлетний договор. Как пишет Фабрицио Романо, "лисы" заплатили за форварда 5 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 млн фунтов бонусами.

We're pleased to announce the signing of striker Jordan Ayew ✍️