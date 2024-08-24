Манчестер Сити – Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.08.2024

Английская Премьер-лига, второй тур

24 августа, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Солсбери

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Сити" защиту чемпионского титула начал с довольно уверенной победы над "Челси". А "Ипсвич" после поднятия с Чемпионшипа календарь сразу же бросил в холодную воду. В первом туре подопечные Маккенны встречались с “Ливерпулем”, а теперь – противостояние против “горожан”.

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Новости Манчестер Сити

Победа 2:0 против "Челси" прошла без чрезмерного напряжения. Эти три очка были добыты "на опыте". "Пенсионеры" пытались прессинговать, иногда создавали моменты. Даже пробили по воротам Эдерсона практически столько же, сколько нанес удары "Сити". Но подопечные Гвардиолы сначала забили быстрый гол, а после контроля хода встречи еще в конце поймали соперника на контратаке.

Перед этим "горожане" еще и впервые за долгое время завеовали Суперкубок. Сезон для МС начался очень хорошо. И "Ипсвич" на этом старте выглядит как оазис передышки. Далее у "Сити" три матча против лондонских коллективов (в том числе "Арсенала"), встреча с "Ньюкаслом", а параллельно еще и Лига чемпионов начнется. Поэтому обороты все увеличиваются и увеличиваются.

Кадры хозяев

Главное изменение за последнюю неделю в составе команды – это возвращение Илкая Гюндогана. Ранее он в “Сити” решал многое на футбольном поле, приносил не один трофей. Решил попробовать силы в команде своей мечты – там вернулось к нему все другим местом. А усиление центра поля "горожанам" не помешает. Особенно пока Родри восстанавливается от травмы.

Новости Ипсвич Таун

"Трактористы" в первом туре противостояли "Ливерпулю". Еще достаточно сырому "Ливерпулю" Арне Слота, но все равно "Ипсвич" ничего не смог сделать, как только обороняться. В первом тайме получалось. То ли скорее у мерсисайдцев ничего в атаке не шло. А вот после перерыва "Ливерпуль" просто засел у чужих ворот, а Жота с Салахом сделали свое голевое дело.

В середине июля “Ипсвич” провел товарищескую игру против донецкого Шахтера – победил тогда со счетом 1:0. Также был сильнее в спаррингах против “Ниццы” и “Хоффенхайма”. А проиграл только единственному представителю не элитного дивизиона своей страны "Дюссельдорфу". Маккена очень сдержанно готовился к сезону: в соперниках были середняки.

Кадры гостей

А вот в усилении команды можно и звезды найти. Например, "трактористом" стал арендованный у "Манчестер Сити" опорный полузащитник Келвин Филлипс. Также за 17,85 млн евро выкупили у "горожан" воспитанника академий "Дерби" и непосредственно МС Лиама Дилепа. Еще пришел бывший голкипер "Сити" Ариджаанет Мурич. Кроме этого, и еще точечно усилил команду "Ипсвич" под сезон АПЛ. И что интересно, Филлипс и Мурич пока не сыграют – у них травма. Херст, Донасьен, Бернс и Броудхед тоже в лазарете.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Ипсвича

Последние пять встреч хозяев

18.08. Челси – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

10.08. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 7:6) (Суперкубок Англии)

03.08. Манчестер Сити – Челси 4:2 (ТМ)

31.07. Манчестер Сити – Барселона 2:2 (пен. 1:4) (ТМ)

28.07. Манчестер Сити – Милан 2:3 (ТМ)

Последние пять личных встреч гостей

17.08. Ипсвич – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

10.08. Ипсвич – Ницца 1:0 (ТМ)

03.08. Хоффенхайм – Ипсвич 0:1 (ТМ)

27.07. Ипсвич – Дюссельдорф 1:2 (ТМ)

20.07. Ипсвич – Шахтер 1:0 (ТМ)

Личные матчи между соперниками

Последний раз команды встречались в апреле 2001 года. Тогда "Манчестер Сити" в Кубке Англии разгромил "Ипсвич" со счетом 4:1. А в АПЛ они в последний раз играли в сезоне 2000/2001. Два матча тогда были за "трактористами", а "горожане" в итоге покинули элиту.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Ипсвич

Прогноз матча Манчестер Сити – Ипсвич от UA-Football

Сегодня будет мастер-класс для Кевина Маккенны. Самый дорогой клуб АПЛ сыграет против самого дешевого. И разница поразительная. Один Фоден стоит больше, чем весь состав "трактористов": 150 млн евро против 132,75 млн по данным Transfermarkt. А ведь есть еще Холланд за 180 млн… Разница слишком велика. И в счете она тоже будет, хотя и "Ипсвич" будет сопротивляться. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” во втором тайме с форой 1,5 (Кф 1,92).