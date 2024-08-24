Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи хочет приобрести шотландского полузащитника МЮ
Итальянский клуб предложил МЮ 25 млн евро за игрока
"Наполи" хочет приобрести шотландского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта МакТоминея. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По имеющейся информации, "Наполи" предложил "Манчестер Юнайтед" 25 миллионов евро за 27-летнего Скотта МакТоминея. Также итальянский клуб интересуется хавбеком "Брайтона" Билли Гилмором, но игрок сборной Шотландии является более приоритетным для неаполитанцев.
Напомним, в сезоне 2023/24 МакТоминей сыграл в 32 матчах в АПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Беллингем травмировал мышцу, которая отсутствует у более чем 10% населения планеты
- Бундеслига. Боруссия М – Байер 2:3. Гении концовок снова в деле
- Кривбасс не может договориться по новому контракту с ведущим центрбеком
- Мареска: Я не работаю со всеми футболистами Челси
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО