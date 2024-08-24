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Наполи хочет приобрести шотландского полузащитника МЮ

Англия

Итальянский клуб предложил МЮ 25 млн евро за игрока

Наполи хочет приобрести шотландского полузащитника МЮ

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"Наполи" хочет приобрести шотландского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта МакТоминея. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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По имеющейся информации, "Наполи" предложил "Манчестер Юнайтед" 25 миллионов евро за 27-летнего Скотта МакТоминея. Также итальянский клуб интересуется хавбеком "Брайтона" Билли Гилмором, но игрок сборной Шотландии является более приоритетным для неаполитанцев.

Напомним, в сезоне 2023/24 МакТоминей сыграл в 32 матчах в АПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.

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Наполи Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
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Источник:
сайт Джанлукі Ді Марціо
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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