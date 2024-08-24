Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус ведет переговоры по Джейдону Санчо
Как может быть оформлена сделка с МЮ?
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "красных дьяволов" приняло решение о карьере Джейдона Санчо.
По информации издания, "МЮ" готово только продать англичанина. Аренду вингера рассматривают только при условии, что клуб, желающий арендовать игрока, будет полностью покрывать его зарплату, а в конце сезона совершит полный выкуп 24-летнего футболиста.
Отмечается, что Ювентус готов арендовать Санчо и взять на себя выплату его зарплаты. Сам Джейдон соглашается на переход к чемпионату Италии, поскольку чувствует себя некомфортно в "МЮ".
Напомним, Санчо пропустил первый матч Английской Премьер-лиги против "Фулгема".
Популярное сейчас
- Трансферная сага завершена. Челси и Наполи договорились о переходе Лукаку
- Кривбасс не может договориться по новому контракту с ведущим центрбеком
- Мирон Маркевич: О работе в Кривом Роге и еврокубковых шансах Кривбасса
- Гюндоган возвращается в Манчестер Сити. Раскрыты подробности будущей сделки
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО