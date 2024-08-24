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Ювентус ведет переговоры по Джейдону Санчо

Англия

Как может быть оформлена сделка с МЮ?

Ювентус ведет переговоры по Джейдону Санчо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "красных дьяволов" приняло решение о карьере Джейдона Санчо.

По информации издания, "МЮ" готово только продать англичанина. Аренду вингера рассматривают только при условии, что клуб, желающий арендовать игрока, будет полностью покрывать его зарплату, а в конце сезона совершит полный выкуп 24-летнего футболиста.

Отмечается, что Ювентус готов арендовать Санчо и взять на себя выплату его зарплаты. Сам Джейдон соглашается на переход к чемпионату Италии, поскольку чувствует себя некомфортно в "МЮ".

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Напомним, Санчо пропустил первый матч Английской Премьер-лиги против "Фулгема".

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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