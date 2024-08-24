Экс-вингер Шахтера Соломон перейдет в клуб Чемпионшипа

Бывший вингер "Шахтера" Манор Соломон перейдет в "Лидс". Об этом сообщил Николо Скира.

Израильтянин провел первые три летних товарищеских матча "шпор", после чего в следующих трех просидел на скамье для запасных. В заявку на поединок первого тура АПЛ против “Лестера” он не попал.

Его текущий контракт с лондонцами действует до лета 2028 года. Аналитический портал Trasnfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.

"Лидс" выступает в Чемпионшипе. В стартовых трех матчах "павлины" набрали пять очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, однако предстоит еще 21 матч третьего тура.