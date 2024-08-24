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Экс-вингер Шахтера Соломон перейдет в клуб Чемпионшипа

Англия

Сменил команду в Англии

Экс-вингер Шахтера Соломон перейдет в клуб Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший вингер "Шахтера" Манор Соломон перейдет в "Лидс". Об этом сообщил Николо Скира.

Израильтянин провел первые три летних товарищеских матча "шпор", после чего в следующих трех просидел на скамье для запасных. В заявку на поединок первого тура АПЛ против “Лестера” он не попал.

Его текущий контракт с лондонцами действует до лета 2028 года. Аналитический портал Trasnfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.

"Лидс" выступает в Чемпионшипе. В стартовых трех матчах "павлины" набрали пять очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, однако предстоит еще 21 матч третьего тура.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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