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Тренер Ливерпуля: Я не переживаю, потому что верю в команду

Англия

Арне Слот - об отсутствии трансферов

Тренер Ливерпуля: Я не переживаю, потому что верю в команду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал отсутствие покупок во время летнего трансферного окна.

"Я уже говорил, что получил очень хорошую команду с молодыми футболистами, которые могут развиваться в том направлении, в котором они сейчас двигаются. Мой тренерский штаб пытается работать с ними как можно усерднее, и мы очень доверяем игрокам, которые сейчас с нами. Я не переживаю, потому что верю в команду", – сказал Слот.

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Напомним, завтра "Ливерпуль" сыграет против "Брентфорда" в 18:30.

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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