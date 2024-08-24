Тренер Ливерпуля: Я не переживаю, потому что верю в команду

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал отсутствие покупок во время летнего трансферного окна.

"Я уже говорил, что получил очень хорошую команду с молодыми футболистами, которые могут развиваться в том направлении, в котором они сейчас двигаются. Мой тренерский штаб пытается работать с ними как можно усерднее, и мы очень доверяем игрокам, которые сейчас с нами. Я не переживаю, потому что верю в команду", – сказал Слот.