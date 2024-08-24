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Тренер Челси: Если нам удастся подписать нападающего, который сможет нам помочь, мы попробуем
Очередной трансфер?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Челси” Энцо Мареска рассказал, будут ли в команде новые трансферы до конца лета.
“Если мы подписываем игроков ради того, чтобы подписать – то лучше не покупать никого больше, потому что нам не нужно подписывать игроков просто ради этого.
Но если мы собираемся привлекать игроков, потому что они помогут нам улучшиться, конечно, мы будем это делать. В противном случае мы удовлетворены тем, что у нас есть.
Мне нравится Марк Гую. Но если у нас будет шанс подписать 9-й номер, который сможет нам помочь, мы попробуем. В противном случае у нас все хорошо”, – сказал Мареска.
Этим летом "Челси" купил только одного центрального нападающего - 18-летнего Марка Гую из "Барселоны" за шесть миллионов евро.
В общей сложности "пенсионеры" в текущее трансферное окно потратили 241 миллион евро.
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