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Тен Хаг - об игроках, остающихся вне состава: Я всегда открыт для разговоров
Объяснил ситуацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился своим мнением относительно игроков, которые остаются вне состава "красных дьяволов".
"Мы не можем объяснить каждый раз, почему тот или иной игрок остался вне состава. Но, конечно, если у футболиста есть вопросы и он не понимает, я всегда открыт для разговоров. Игроков очень много, и я не могу объяснить все каждому", — сказал тен Хаг.
Напомним, в матче 1-го тура АПЛ между "МЮ" и "Фулхэмом" вне состава "красных дьяволов" был вингер Джейдон Санчо.
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