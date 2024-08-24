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Клопп – о своем наследнике: Я был счастлив, когда узнал, что Ливерпуль хочет получить его
Доволен, что Ливерпуль возглавил Слот
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своим мнением о новом тренере мерсисайдцев Арне Слоте.
"Арне действительно хороший тренер. Я был счастлив, когда узнал, что "Ливерпуль" хочет заполучить его.
Мне очень нравилось то, во что играл "Фейеноорд". Я видел матч с "Севильей»" — большая часть игры была действительно хороша. И в матче чемпионата против "Ипсвича" второй тайм тоже удался на славу. Но важно не то, что мне это нравится. Вы можете видеть, что Слот отличный тренер, а команда, которую я знаю лучше большинства, имеет классный состав. Так что, всё должно сложиться хорошо.
Предсезонная подготовка была напряженной из-за Евро и Копы. Команда не сразу собралась вместе, некоторые приехали за неделю до 1-го тура. Работа, которую он проделал, была очевидна, идеи понятны. Это лучшее, что можно сказать о тренере", — сказал Клопп.
Напомним, Арне Слот возглавил должность главного тренера "Ливерпуля" 1 июля 2024 года. Для Слота "Ливерпуль" стал четвёртым клубом в его тренерской карьере. В матче первого тура АПЛ "Ливерпуль" победил "Ипсвич Таун" со счетом 2:0.
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