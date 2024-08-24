  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп – о своем наследнике: Я был счастлив, когда узнал, что Ливерпуль хочет получить его
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп – о своем наследнике: Я был счастлив, когда узнал, что Ливерпуль хочет получить его

Англия

Доволен, что Ливерпуль возглавил Слот

Клопп – о своем наследнике: Я был счастлив, когда узнал, что Ливерпуль хочет получить его

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своим мнением о новом тренере мерсисайдцев Арне Слоте.

"Арне действительно хороший тренер. Я был счастлив, когда узнал, что "Ливерпуль" хочет заполучить его.

Мне очень нравилось то, во что играл "Фейеноорд". Я видел матч с "Севильей»" — большая часть игры была действительно хороша. И в матче чемпионата против "Ипсвича" второй тайм тоже удался на славу. Но важно не то, что мне это нравится. Вы можете видеть, что Слот отличный тренер, а команда, которую я знаю лучше большинства, имеет классный состав. Так что, всё должно сложиться хорошо.

Предсезонная подготовка была напряженной из-за Евро и Копы. Команда не сразу собралась вместе, некоторые приехали за неделю до 1-го тура. Работа, которую он проделал, была очевидна, идеи понятны. Это лучшее, что можно сказать о тренере", — сказал Клопп.

Напомним, Арне Слот возглавил должность главного тренера "Ливерпуля" 1 июля 2024 года. Для Слота "Ливерпуль" стал четвёртым клубом в его тренерской карьере. В матче первого тура АПЛ "Ливерпуль" победил "Ипсвич Таун" со счетом 2:0.

По теме
yellow-arrow
Пеп идет за очередным трофеем? Текстовый онлайн матча АПЛ Ипсвич - Манчестер Сити
yellow-arrow
Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Тоттенхэма
yellow-arrow
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Юрген Клопп Ливерпуль Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости