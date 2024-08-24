АПЛ. Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1. Команда тен Хага платит высокую цену за собственную ошибку

Матч, от которого были очень большие ожидания: свежая, атакующая и очень стильная команда Фабиана Гюрцелера после успеха в первом туре принимала у себя дома "Манчестер Юнайтед", который уже в который раз начинает сезон под руководством Эрика тен Хага. Вывеска громкая и казалось, что это матч обречен на то, чтобы стать очень результативным и зрелищным.

В стартовом составе "красных дьяволов" мы не увидели никаких изменений по сравнению с матчем первого тура против "Фулхэма", снова Бруну Фернандеш в качестве ложной девятки. Возможно, из-за этой консервативности со стороны наставника команды, они и начали матч так медленно. Хотя это касается обоих коллективов. Без моментов, медленно я как-то пресно играли команды первые полчаса, за это время выделяется только то, насколько хотели тянуть простыню на себя Якуба Минте с одной стороны и Амад Диалло с другой.

Но все изменил гол едва ли не с первого очевидного момента от "чаек". Классно протащил мяч из середины поля Жоао Педро, пошла передача в штрафную, которая перелетела через всех и мяч оказался в ногах у Митомы, а японец прострелил вдоль на удар по пустым воротам для Уэлбека. 10-й матч Данни против своего бывшего клуба и 6-й гол от нападающего. Он любит забивать именно "дьяволам".

После этого игра немного оживилась, Маркус Рашфорд после подачи с фланга со второй попытки даже сравнял счет, но арбитр зафиксировал офсайд. Однако было заметно, как команды начали активнее работать и быстрее двигаться, от чего начали появляться неплохие возможности. На второй тайм вместо Мейсона Маунта вышел Джошуа Зиркзе, звезда и главный герой матча против "Фулхэма". Очевидно, тен Хаг снова хотел сделать ставку на выход своего соотечественника на замену.

Но на старте второго тайма мы не увидели каких-то кардинальных изменений или ливня атак на ворота Джейсона Стила. Даже наоборот, команда Гюрцелера продолжала показывать зубы и даже была близка к тому, чтобы забить второй, когда Джеймс Милнер прошел в штрафную и отправил круглого мимо Онана, только вынос от Далота в последний момент спас гостей.

И вот на фоне такого стабильного давления от "чаек", гости оформили свою быструю атаку из глубины и сравняли счет: передача на Диалло, который забежал с правого фланга и сместился в центр, убрал соперника замахом и пробил. Мяч не без рикошета оказался в сетке ворот. Это 1:1 и 30 минут до конца матча, у "Манчестер Юнайтед" явно поднялся боевой дух, можно было спасать эту игру.

На 70-й минуте мы стали свидетелями чрезвычайно забавного и редкого эпизода, по итогам которого Джошуа Зиркзе просто украл гол у своей команды. Вот так: от героя неделю назад до антигероя сегодня. Контратаку провели гости, по итогам которой Бруну Фернандеш прострелил вдоль ворот на Гарначо, тот спокойно пробил по пустым воротам и отличился. Без офсайдов, все чисто, да? Как оказалось, нет, ведь перед тем, как мяч залетел в сетку ворот от Гарначо, перед линией ворот круглый попал в ногу Зиркзе, который был в офсайде на момент удара. Это абсолютная комедия. Поэтому гол отменен, хотя казалось, что "Юнайтед" уже впереди.

Этот момент наглядно показал, насколько все не в порядке у команды Фабиана Гюрцелера с обороной, такие провалы будут использовать все соперники и с этим нужно что-то делать. Да и в атаке что-то нужно делать с Якубом Минте, ведь это такой быстрый и техничный вингер, классно работает с мячом, но принимает просто ужасные решения в простых ситуациях. Одно из таких решений не только не позволило хозяевам забить второй гол, а привело ко второму пропущенному, который был отменен из-за офсайда.

И когда казалось, что именно с ничейным счетом эта встреча и завершится, "Брайтон" нашел чем удивить. Подача с углового, которая пролетела основную группу игроков и дошла до Адингра, который не с первого раза, но смог навесить на дальнюю штангу, а там открытый Жоао Педро замкнул ее головой в дальний угол ворот Онана. Вот таким бывает футбол. Вырванная на зубах победа на последних минутах, а "Юнайтед" стоит винить в этом только самих себя.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Уэлбек (32), Педро (90+5) — Диалло (60)

*На 70-й минуте гол Джошуа Зиркзе был отменен из-за офсайда

"Брайтон": Стил — Уэлтман, ван Хеке, Данк, Гиншелвуд — Милнер (Балеба, 73), Гилмор (Аяри, 89) — Минте (Рюттер, 90), Педро, Митома (Адингра, 90) — Уэлбек (Энсисо, 79)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Мазрауи, Магуайр (Де Лигт, 79), Мартинес, Далот — Каземиро, Мейну — Диалло (Антони, 90), Маунт (Зиркзе, 46), Рашфорд (Гарначо, 65) — Фернандеш (Мактоминей, 79)

Предупреждения: ван Геке (89) — Диалло (76), Мейну (78)