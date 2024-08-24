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АПЛ. Эвертон Миколенко снова разгромлен, а Лопетеги одерживает первую победу
Также о замечательных Смите-Роу и Гиббс-Уайте
Getty Images / Global Images Ukraine
Пока большинство болельщиков наблюдали за тем, как «Ипсвич» пытается противостоять безжалостной машине Пепа Гвардиолы, в рамках АПЛ происходило сразу несколько других интересных матчей. Конечно, среди них выделяется противостояние «Тоттенхэма» и «Эвертона», о них будет немного подробнее, но зачемпимо и то, что происходило в других противостояниях.
АПЛ, 2-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Тоттенхэм" — "Эвертон" 4:0
Голы: Биссума (14), Сон (25, 78), Ромеро (71)
"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Спенс, 73) — Кулусевски (Сарр, 67), Биссума (Грей, 73), Маддисон (Бергвалл, 79) — Джонсон, Сон, Одобер (Ришарлисон, 66)
"Эвертон": Пикфорд — Диксон, Тарковски, Кин, Миколенко — Ирогбунам, Гейе (Армстронг, 90+1) — Харрисон (Линдстрём, 57), Дукуре (Ндиайе, 57), Макнил — Калверт-Льюин (Бету, 72)
Предупреждения: нет.
АПЛ, 2-й тур
Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
"Кристал Пэлас" — "Вест Хэм" 0:2
Голы: Соучек (67), Боуэн (72)
"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс (Шлупп, 82), Гейи, Риад — Муньос, Уортон, Лерма (Камада, 63), Митчелл — Эдуар (Сарр, 71), Эзе — Матета
"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал (Ван-Биссака, 62), Мавропанос, Килман, Эмерсон (Крессуэлл, 89) — Родригес, Боуэн, Соучек (Альварес, 78), Пакета, Кудус (Тодибо, 89) — Антонио (Фюлькрюг, 62)
Предупреждения: Лерма (55) — Соучек (63)
АПЛ, 2-й тур
Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
"Фулхэм" — "Лестер" 2:1
Голы: Смит-Роу (18), Ивоби (70) - Фас (38)
«Фулхэм": Лено — Тете, Диоп, Бесси, Робинсон — Перейра (Рид, 86), Лукич — Траоре (Кейрни, 70), Смит-Роу (Уилсон, 69), Ивоби — Муниз (Хименес, 80)
«Лестер": Германсен — Джастин, Вестергор, Фас, Кристиансен (Макейтир, 85) — Уинкс, Ндиди — Фатаву, Буонанотте (Скипп, 71), Де Кордова-Рид (Айю, 63) — Варди (Мавидиди, 71)
Предупреждения: Уилсон (72), Кейрни (90+2) — Кристиансен (59)
АПЛ, 2-й тур
Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Саутгемптон" — "Ноттингем Форест" 0:1
Гол: Гиббз-Уайт (70)
"Саутгемптон": Маккарти — Гарвуд-Беллис (Тейлор, 76), Беднарек, Стивенс — Сугавара (Арчер, 72), Смоллбоун (Диблинг, 84), Даунс, Арибо (Фернандеш, 76), Уокер-Питерс — Армстронг (Эдози, 71), Бреретон Диас
"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Миленкович, Мурильо, Айна — Сангаре (Йейтс, 66), Андерсон (Домингес, 75) — Эланга, Гиббз-Уайт (Силва, 90+2), Хадсон-Одои (Боли, 90+2) — Вуд (Авонии, 76)
Предупреждения: Армстронг (11), Даунс (29), Беднарек (82) — Сангаре (54), Вуд (61), Домингес (88)
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