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Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на матч 2-го тура АПЛ

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Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на матч 2-го тура АПЛ

Getty Images

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Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч против "Астон Виллы". Это игра 2-го тура АПЛ.

К слову, в 1-м туре Зинченко выходил в старте против "Вулверхэмптона" (2:0). Он сыграл 69 минут.

Поединок "Астон Вилла" - "Арсенал" начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за ходом игры в матч-центре UA-Футбол.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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