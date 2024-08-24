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Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на матч 2-го тура АПЛ
Сегодня скамейка запасных
Getty Images
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч против "Астон Виллы". Это игра 2-го тура АПЛ.
⚫️ ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) August 24, 2024
???? Timber starts at the back
⚖️ Rice features in the middle
⚡️ Saka out wide
Ready to work - COME ON YOU GUNNERS!
К слову, в 1-м туре Зинченко выходил в старте против "Вулверхэмптона" (2:0). Он сыграл 69 минут.
Поединок "Астон Вилла" - "Арсенал" начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за ходом игры в матч-центре UA-Футбол.
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