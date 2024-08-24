Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на матч 2-го тура АПЛ

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч против "Астон Виллы". Это игра 2-го тура АПЛ.

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???? Timber starts at the back

⚖️ Rice features in the middle

⚡️ Saka out wide



Ready to work - COME ON YOU GUNNERS! — Arsenal (@Arsenal) August 24, 2024

К слову, в 1-м туре Зинченко выходил в старте против "Вулверхэмптона" (2:0). Он сыграл 69 минут.

Поединок "Астон Вилла" - "Арсенал" начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за ходом игры в матч-центре UA-Футбол.