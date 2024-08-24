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АПЛ. Манчестер Сити – Ипсвич 4:1. Очередной хет-трик Холанда

Англия
Обновлено

Гости забили первыми, но этим только разозлили "горожан"

АПЛ. Манчестер Сити – Ипсвич 4:1. Очередной хет-трик Холанда

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, второй тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Солсбери

"Манчестер Сити" - "Ипсвич" 4:1

Голы: Холанд 12, 16, 88, Де Брюйне 14 – Смодич 7

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Гвардиол – Льюис, Ковачич (Стоунс 50) – Савиньо (Грилиш 71), Б. Силва, де Брюйне (Нунес 90+1), Доку (Гюндоган 71) – Холанд (Макети 90+1)

Ипсвич: Мурич – Джонсон, Туанзебе (Эдмундсон 89), Вулфенден, Гривз, Дэвис – Гатчинсон (Чаплин 89), Морси, Луонго (Тейлор 72), Смодич (Харнесс 72) – Дилеп (Аль-Хамади 83)

Предупреждения: Диаш 59, Грилиш 90+6 – Морси 36, Смодич 55, Аль-Хамади 90+4

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