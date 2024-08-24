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АПЛ. Манчестер Сити – Ипсвич 4:1. Очередной хет-трик Холанда
Гости забили первыми, но этим только разозлили "горожан"
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, второй тур
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Майкл Солсбери
"Манчестер Сити" - "Ипсвич" 4:1
Голы: Холанд 12, 16, 88, Де Брюйне 14 – Смодич 7
Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Гвардиол – Льюис, Ковачич (Стоунс 50) – Савиньо (Грилиш 71), Б. Силва, де Брюйне (Нунес 90+1), Доку (Гюндоган 71) – Холанд (Макети 90+1)
Ипсвич: Мурич – Джонсон, Туанзебе (Эдмундсон 89), Вулфенден, Гривз, Дэвис – Гатчинсон (Чаплин 89), Морси, Луонго (Тейлор 72), Смодич (Харнесс 72) – Дилеп (Аль-Хамади 83)
Предупреждения: Диаш 59, Грилиш 90+6 – Морси 36, Смодич 55, Аль-Хамади 90+4
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