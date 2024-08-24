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Получил самые низкие оценки в составе Сандерленда. Русин сыграл против Бернли
Но и времени показать себя было не так много
Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий
Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин принял участие в матче с "Бернли" в рамках 3-го тура Чемпионшипа. Украинец вышел на поле на 80-й минуте игры.
Команда Русина победила соперника со счетом 1:0. Сам футболист получил самые низкие оценки от статистических порталов среди футболистов "Сандерленда". WhoScored поставил 6,0 баллов, Sofascore чуть больше - 6,3.
Назарий успел 6 раз коснуться мяча: отдал 1 точный пас из 3-х, выполнил 1 лонгбол, выиграл одно единоборство из 6-ти, однажды без успеха пошел в дриблинг и дважды сфолил.
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