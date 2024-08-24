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Холанд лидирует в АПЛ по количеству хет-триков за последние 8 сезонов, хотя выступает в Англии всего 2 года
Норвежский форвард продолжает свое бомбардирское шествие
Getty Images / Global Images Ukraine
Эрлинг Холанд трижды отличился в домашнем матче против "Ипсвича" в рамках второго тура Премьер-лиги. Это уже его седьмой хет-трик в национальном первенстве. Никто не оформлял столько за последние 8 сезонов.
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Напомним, что экс-нападающий дортмундской "Боруссии" переехал на "Этихад" летом 2022 года. За этот период он забил 94 гола во всех соревнованиях.
Эрлинг также забил в ворота "Челси" в первом туре. Теперь у форварда уже 4 точных удара после двух поединков АПЛ.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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gonganvilla (Володимир)
24.08.2024 в 19:57
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