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Тен Хаг - о поражении Брайтону: Это очень разочаровывает, потому что и в Суперкубке мы пропустили поздний гол
Потеряли очко
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды от "Брайтона" (1:2) во 2-м туре АПЛ.
"Это очень разочаровывает, потому что и в Суперкубке мы пропустили поздний гол. Поэтому мы должны быть более острыми в таких ситуациях, читать игру, брать очко.
Если вы уже не можете выиграть, а я думаю, что мы были близки к победе в этой игре, то, безусловно, не проигрывайте игру.
Мы должны держать больше контроля в игре, но я думаю, что были очень хорошие моменты. Я увидел много положительных моментов в выступлении, но нам нужно работать в обеих линиях. Мы должны быть более острыми, мы должны быть более агрессивными", - сказал тренер.
Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет против "Ливерпуля". Игра 3-го тура АПЛ состоится 1-го сентября.
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