Тен Хаг - о поражении Брайтону: Это очень разочаровывает, потому что и в Суперкубке мы пропустили поздний гол

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды от "Брайтона" (1:2) во 2-м туре АПЛ.

"Это очень разочаровывает, потому что и в Суперкубке мы пропустили поздний гол. Поэтому мы должны быть более острыми в таких ситуациях, читать игру, брать очко.

Если вы уже не можете выиграть, а я думаю, что мы были близки к победе в этой игре, то, безусловно, не проигрывайте игру.

Мы должны держать больше контроля в игре, но я думаю, что были очень хорошие моменты. Я увидел много положительных моментов в выступлении, но нам нужно работать в обеих линиях. Мы должны быть более острыми, мы должны быть более агрессивными", - сказал тренер.