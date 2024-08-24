  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг - о поражении Брайтону: Это очень разочаровывает, потому что и в Суперкубке мы пропустили поздний гол
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг - о поражении Брайтону: Это очень разочаровывает, потому что и в Суперкубке мы пропустили поздний гол

Англия
Обновлено

Потеряли очко

Тен Хаг - о поражении Брайтону: Это очень разочаровывает, потому что и в Суперкубке мы пропустили поздний гол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды от "Брайтона" (1:2) во 2-м туре АПЛ.

"Это очень разочаровывает, потому что и в Суперкубке мы пропустили поздний гол. Поэтому мы должны быть более острыми в таких ситуациях, читать игру, брать очко.

Если вы уже не можете выиграть, а я думаю, что мы были близки к победе в этой игре, то, безусловно, не проигрывайте игру.

Мы должны держать больше контроля в игре, но я думаю, что были очень хорошие моменты. Я увидел много положительных моментов в выступлении, но нам нужно работать в обеих линиях. Мы должны быть более острыми, мы должны быть более агрессивными", - сказал тренер.

Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет против "Ливерпуля". Игра 3-го тура АПЛ состоится 1-го сентября.

По теме
yellow-arrow
Холанд лидирует в АПЛ по количеству хет-триков за последние 8 сезонов, хотя выступает в Англии всего 2 года
yellow-arrow
Получил самые низкие оценки в составе Сандерленда. Русин сыграл против Бернли
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон Миколенко снова разгромлен, а Лопетеги одерживает первую победу
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
skysports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости