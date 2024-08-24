АПЛ. Астон Вилла – Арсенал 0:2. Вендетта от Артеты

В прошлом сезоне "Астон Вилла" Унаи Эмери дважды обыграла лондонский "Арсенал" и почти наверняка, Микель Артета держал это в голове и вокруг этого пытался построить мотивацию для своей команды. Это были болезненные поражения, которые потенциально стоили им чемпионства в Англии и повторять ошибок в этом сезоне не хотелось. Ну а бирмингемцы готовятся к своему первому за долгое время сезону в Лиге Чемпионов и наслаждаются моментом.

Стартовые составы не вызвали никаких сюрпризов, оба тренера выставили боевые составы, которые можно было предсказать накануне. Разве что надо вспомнить об Александре Зинченко, ведь вместо него в старте появился Юрриен Тимбер, даже в британской прессе украинца ставили в стартовый состав.

Уже на 16-й минуте Эмери пришлось делать первую замену из-за досадной травмы Мэтти Кеша, вместо него вышел новичок Неделькович, а затем едва и Бейли не покинул поле досрочно, впрочем, как оказалось, с ямайцем все в порядке. А что по игре? Как и ожидалось, это была неспешная тактическая битва в первом тайме, где мы не видели уже привычных космических скоростей со стороны обеих команд. Они приценивались друг к другу и пытались найти свои моменты.

Стоит отметить, что эти моменты они нашли: сначала был очень хороший удар от Сака в его фирменном стиле в дальний угол, но чудеса реакции продемонстрировал Эмилиано Мартинес. А в ответ на это активный прессинг от Бейли заставил Габриэла потерять мяч и Уоткинс получил кучу времени и пространства, чтобы легко завершить эпизод в пользу своей команды, однако не попал в створ ворот. Момент, который в очередной раз показал, что лучший игрок "Виллы" прошлого сезона пока не в форме. Можно было выпускать Джона Дурана уже в тот самый момент, было бы даже лучше.

Во втором тайме игра немного изменилась, в основном благодаря тому, что хозяева поля по-настоящему активизировались. Они хорошо нейтрализовали Райса в высокой позиции, перекрывали зоны для Сака и пространство для Эдегора. Кроме этого, начали куда активнее наступать и создали еще один убойный момент, когда из-за пределов штрафной пробил Амаду Онана, мяч прилетел в перекладину и на добивании был Уоткинс, который головой пробил, но уже Рая показал невероятную реакцию и спас "канониров".

Затем еще один момент, когда мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот. Но все это зря, ведь на поле вышел Леандро Троссар и несмотря на логику хода этого матча, первым ударом вывел "Арсенал" вперед. Прострел от Букайо Сака, небольшая борьба Роджерса с оппонентом, после которой круглый полетел дальше и бельгиец пробил в дальний угол ворот. 0:1. Насколько это справедливо? А какая разница? Свои моменты нужно реализовывать и "канониры" прекрасно показали, как это делается.

После пропущенного гола хозяева поля немного сбавили обороты, а в итоге пропустили и второй гол в простой ситуации после скидки от Сака на Партея. Не лучшим образом пробил ганец, но мяч очень коварно полетел по направлению ворот и по неудобной траектории все же прошел мимо Мартинеса. 0:2. И после этого кажется, что у "Арсенала" прямо с самого начала все было под контролем, хотя это не так.

Матч, в котором все решила реализация, в котором решил выход Троссара, в котором две хорошие команды показали хороший футбол, но победила та, что имеет более качественных исполнителей в своем составе. Эмери не стоит сильно критиковать своих подопечных, бой был хороший, но результата нет.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Астон Вилла" — "Арсенал" 0:2

Голы: Троссар (67), Партей (79)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Неделькович, 16), Конса, Торрес, Динь (Маатсен, 76) — Бэйли, Онана (Баркли, 76), Тилеманс, Макгинн (Рэмзи, 65) — Роджерс, Уоткинс (Дуран, 65)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер (Калафиори, 79) — Эдегор, Партей, Райс — Сака (Нелсон, 88), Гаверц, Мартинелли (Троссар, 67)

Предупреждения: Онана (72) — Райс (45+3), Габриэл (57), Эдегор (89)