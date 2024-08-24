Вулверхэмптон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После прошлого матча против "Серветта", Энцо Мареска очень откровенно объяснил, почему Михаил Мудрик пока не дотягивает до места в стартовом составе. Вся проблема в том, что украинский вингер принимает неправильные решения в простых ситуациях.

Интересно, сможет ли Мареска еще раз довериться Мудрику и все же поставить его в старт на этот раз. С другой стороны, у него действительно сильные конкуренты, в частности Кристфофер Нкунку, а может и Педру Нету, бывший игрок "Вулверхэмптона".

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 августа.

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