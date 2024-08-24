Ливерпуль – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В матче первого тура "Ливерпуль" под руководством Арне Слота спокойно разобрался с "Ипсвичем" и это было настолько многообещающе, что в Британии уже начинают всерьез размышлять о потенциальном чемпионстве.

Второй тур и это "Брентфорд" Томаса Франка, который чрезвычайно нестабилен как по результатам, так и по внутренней кухне, где условно не знают, что делать с айвеном Тоуни. Интересно, будут ли они готовы к битве на "Энфилде", или внутренние проблемы сейчас полностью съедят коллектив?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 25 августа.

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