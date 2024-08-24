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Ливерпуль – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ожидаем продолжения праздника на "Энфилде"

Ливерпуль – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче первого тура "Ливерпуль" под руководством Арне Слота спокойно разобрался с "Ипсвичем" и это было настолько многообещающе, что в Британии уже начинают всерьез размышлять о потенциальном чемпионстве.

Второй тур и это "Брентфорд" Томаса Франка, который чрезвычайно нестабилен как по результатам, так и по внутренней кухне, где условно не знают, что делать с айвеном Тоуни. Интересно, будут ли они готовы к битве на "Энфилде", или внутренние проблемы сейчас полностью съедят коллектив?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 25 августа.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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