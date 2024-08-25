Ливерпуль – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На легендарном стадионе официально начнется новая эра. Наверняка, "Брентфорд" не очень рад от того, что именно им придется в этот день противостоять "Ливерпулю". Первый матч был многообещающим от мерсисайдцев, но и «пчелы» выиграли свою игру, правда это было не так легко и непринужденно, как у их сегодняшних соперников. Чего же ожидать от этой игры?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 25 августа.

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Английская Премьер-лига. 2 тур.

25 августа. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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