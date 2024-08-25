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Ливерпуль – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слот впервые проведет официальный матч на "Энфилде"

Ливерпуль – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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На легендарном стадионе официально начнется новая эра. Наверняка, "Брентфорд" не очень рад от того, что именно им придется в этот день противостоять "Ливерпулю". Первый матч был многообещающим от мерсисайдцев, но и «пчелы» выиграли свою игру, правда это было не так легко и непринужденно, как у их сегодняшних соперников. Чего же ожидать от этой игры?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 25 августа.

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Английская Премьер-лига. 2 тур.

25 августа. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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