Ливерпуль – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.08.2024

Английская Премьер-лига, второй тур

25 августа, 18:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В прошлом сезоне "Ливерпуль" дважды разгромил "Брентфорд". Разрыв в счете в обоих поединках мог быть как и больше, так и меньше. Эти поединки были интересным зрелищем для нейтрального болельщика. Повторят ли коллективы такой же футбол сегодня?

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Новости Ливерпуля

Стартовали в чемпионате мерсисайдцы с победы. Матч против "Ипсвича" имел абсолютно два разных тайма. В первом "Ливерпуль" мучился не только с соперником, но и сам с собой. Кое-где даже "трактористы" владели преимуществом. А вот после перерыва подопечные Слота смяли соперника и могли забивать больше двух мячей. Но плохая реализация – классическая проблема для мерсисайдцев.

"Ливерпуль" – одна из немногих команд, проведшая спарринги без поражений. По крайней мере, те, что были не за закрытыми дверями. Мерсисайдцы одолели "Арсенал", разгромили "Манчестер Юнайтед". Также победили андалусийцев: “Бетис” и “Севилью”. Не справились только с “Лас-Пальмасом” – была нулевая ничья.

Кадры хозяев

Также "Ливерпуль" – единственная команда из топ-5 европейских чемпионатов, не оформившая ни одного трансфера в летнее окно. Наооборот! Мерсисайдцы продали двух футболистов, которых еще даже Клопп не слишком сильно привлекал в последнее время. Также отпустили двух игроков на правах свободного агента. Пока вокруг "Энфилда" одни трансферные слухи, но никакой конкретики. Ну, хотя бы травмированных нет – это плюс для Слота.

Новости Брентфорда

В первом туре "пчелы" встречались с "Кристал Пэлас" – это было одно из многих в АПЛ лондонское дерби. Не было явного фаворита как до матча, так и никто очевидно не выделялся на поле. “Брентфорд” лучше создавал, “Кристал Пэлас” делал это больше. Но все-таки качество лучше количества, поэтому “Брентфорд” одержал первую с 13 апреля домашнюю победу.

В товарищеских матчах была одержана только одна победа – над “Уимблдоном”. Однако также было только одно поражение, а кроме этого еще три ничьих. “Крепкий середнячок” – так в последнее время называют “пчел”. В прошлом сезоне команда болталась внизу турнирной таблицы. Теперь же нужно оправдывать свое "прозвище".

Кадры гостей

Собственно, “Брентфорд” и приобрел у “Ливерпуля” центрального защитника ван ден Берга за 23,6 млн евро три дня назад и полузащитника Фабиу Карвалью за 23,4 млн евро. Кроме этого "пчелы" купили нападающего Игоря Тьяго за 33 млн евро. Но пока есть неопределенность с Айвеном Тони, который может покинуть команду. Он в предыдущем матче из-за этого участия и не принимал. Также в лазарете находятся четверо футболистов: Дасилва, Хики, Генри и тот же Тьяго не сыграют.

Последние пять матчей Ливерпуля и Брентфорда

Последние пять встреч хозяев

17.08. Ипсвич – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

11.08. Ливерпуль – Лас-Пальмас 0:0 (ТМ)

11.08. Ливерпуль – Севилья 4:1 (ТМ)

04.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)

01.08. Ливерпуль – Арсенал 2:1 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

18.08. Брентфорд – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

09.08. Брентфорд – Вольфсбург 4:4 (ТМ)

03.08. Уотфорд – Брентфорд 1:1 (ТМ)

30.07. Брентфорд – Эштрела Амадора 1:3 (ТМ)

25.07. Бенфика – Брентфорд 1:1 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

17.02.24. Брентфорд – Ливерпуль 1:4 (АПЛ)

12.11.23. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)

06.05.23. Ливерпуль – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

02.01.23. Брентфорд – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)

16.01.22. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Брентфорд

Прогноз матча Ливерпуль – Брентфорд от UA-Football

Возвращение на "Энфилд" – всегда знаково для "Ливерпуля". Для Брентфорда тоже: он здесь в текущем веке еще ни разу не забил, а кроме этого трижды проиграл в трех матчах. Мерсисайдцы должны забрать свои три очка и сделать это уверенно. Прогноз: Сухая победа “Ливерпуля” (Кф 2,13).