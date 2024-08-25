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Ливерпуль – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.08.2024
Первый домашний поединок мерсисайдцев в сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, второй тур
25 августа, 18:30. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В прошлом сезоне "Ливерпуль" дважды разгромил "Брентфорд". Разрыв в счете в обоих поединках мог быть как и больше, так и меньше. Эти поединки были интересным зрелищем для нейтрального болельщика. Повторят ли коллективы такой же футбол сегодня?
Новости Ливерпуля
Стартовали в чемпионате мерсисайдцы с победы. Матч против "Ипсвича" имел абсолютно два разных тайма. В первом "Ливерпуль" мучился не только с соперником, но и сам с собой. Кое-где даже "трактористы" владели преимуществом. А вот после перерыва подопечные Слота смяли соперника и могли забивать больше двух мячей. Но плохая реализация – классическая проблема для мерсисайдцев.
"Ливерпуль" – одна из немногих команд, проведшая спарринги без поражений. По крайней мере, те, что были не за закрытыми дверями. Мерсисайдцы одолели "Арсенал", разгромили "Манчестер Юнайтед". Также победили андалусийцев: “Бетис” и “Севилью”. Не справились только с “Лас-Пальмасом” – была нулевая ничья.
Кадры хозяев
Также "Ливерпуль" – единственная команда из топ-5 европейских чемпионатов, не оформившая ни одного трансфера в летнее окно. Наооборот! Мерсисайдцы продали двух футболистов, которых еще даже Клопп не слишком сильно привлекал в последнее время. Также отпустили двух игроков на правах свободного агента. Пока вокруг "Энфилда" одни трансферные слухи, но никакой конкретики. Ну, хотя бы травмированных нет – это плюс для Слота.
Новости Брентфорда
В первом туре "пчелы" встречались с "Кристал Пэлас" – это было одно из многих в АПЛ лондонское дерби. Не было явного фаворита как до матча, так и никто очевидно не выделялся на поле. “Брентфорд” лучше создавал, “Кристал Пэлас” делал это больше. Но все-таки качество лучше количества, поэтому “Брентфорд” одержал первую с 13 апреля домашнюю победу.
В товарищеских матчах была одержана только одна победа – над “Уимблдоном”. Однако также было только одно поражение, а кроме этого еще три ничьих. “Крепкий середнячок” – так в последнее время называют “пчел”. В прошлом сезоне команда болталась внизу турнирной таблицы. Теперь же нужно оправдывать свое "прозвище".
Кадры гостей
Собственно, “Брентфорд” и приобрел у “Ливерпуля” центрального защитника ван ден Берга за 23,6 млн евро три дня назад и полузащитника Фабиу Карвалью за 23,4 млн евро. Кроме этого "пчелы" купили нападающего Игоря Тьяго за 33 млн евро. Но пока есть неопределенность с Айвеном Тони, который может покинуть команду. Он в предыдущем матче из-за этого участия и не принимал. Также в лазарете находятся четверо футболистов: Дасилва, Хики, Генри и тот же Тьяго не сыграют.
Последние пять матчей Ливерпуля и Брентфорда
Последние пять встреч хозяев
- 17.08. Ипсвич – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
- 11.08. Ливерпуль – Лас-Пальмас 0:0 (ТМ)
- 11.08. Ливерпуль – Севилья 4:1 (ТМ)
- 04.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)
- 01.08. Ливерпуль – Арсенал 2:1 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 18.08. Брентфорд – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)
- 09.08. Брентфорд – Вольфсбург 4:4 (ТМ)
- 03.08. Уотфорд – Брентфорд 1:1 (ТМ)
- 30.07. Брентфорд – Эштрела Амадора 1:3 (ТМ)
- 25.07. Бенфика – Брентфорд 1:1 (ТМ)
Последние пять личных встреч между командами
17.02.24. Брентфорд – Ливерпуль 1:4 (АПЛ)
12.11.23. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
06.05.23. Ливерпуль – Брентфорд 1:0 (АПЛ)
02.01.23. Брентфорд – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
16.01.22. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Брентфорд
Прогноз матча Ливерпуль – Брентфорд от UA-Football
Возвращение на "Энфилд" – всегда знаково для "Ливерпуля". Для Брентфорда тоже: он здесь в текущем веке еще ни разу не забил, а кроме этого трижды проиграл в трех матчах. Мерсисайдцы должны забрать свои три очка и сделать это уверенно. Прогноз: Сухая победа “Ливерпуля” (Кф 2,13).
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