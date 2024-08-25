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Эрлинг Холанд приближается к рекорду Серхио Агуэро по количеству хет-триков в истории АПЛ

Англия
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Обошел Луиса Суареса, и сравнялся с Уэйном Руни

Эрлинг Холанд приближается к рекорду Серхио Агуэро по количеству хет-триков в истории АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче "Манчестер Сити" – "Ипсвич" счет на табло – 4:1.

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал автором хет-трика в ворота "Ипсвича".

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Отмечается, что Эрлинг Холанд стал шестым футболистом в истории АПЛ по количеству хет-триков. Это позволило ему обойти Луиса Суареса, сделавшего шесть хет-триков, и сравняться с Уэйном Руни, заняв седьмое место в рейтинге после всего 68 матчей.

Теперь Холанд отстает на один хет-трик от Гарри Кейна, Тьерри Анри и Майкла Оуэна, сделавших восемь хет-триков, и пять хет-триков от Агуэро, который оформил 12 хет-триков за "Сити".

Напомним, Холанд перешел в "Манчестер Сити" летом 2022 года. За этот период он забил 94 гола во всех соревнованиях.

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Серхио Агуэро Манчестер Сити Харри Кейн Эрлинг Холанд
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Источник:
АПЛ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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