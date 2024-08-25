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Алиссон Бекер - о Саудовской Аравии: Когда ты слышишь о зарплатах, то тебя это немного привлекает

Англия
Обновлено

Открытый к предложению от саудов

Алиссон Бекер - о Саудовской Аравии: Когда ты слышишь о зарплатах, то тебя это немного привлекает

Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен

Новина українською

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер рассказал, что клубы Саудовской Аравии предлагали ему контракт.

"Когда ты слышишь о зарплатах, которые другие игроки получают за игру в Саудовской Аравии, тебя это немного привлекает.

У меня контракт с "Ливерпулем", и я хочу отработать его или заключить новый. Если в интересах клуба будет вести переговоры обо мне с другими командами, то это отдельный разговор. Я открыт для Саудовской Аравии, но не сейчас", — сказал 31-летный голкипер.

Напомним, в прошлом сезоне бразильский вратарь принял участие в 32 матчах во всех официальных турнирах за "Ливерпуль", в которых пропустил 32 гола и 11 раз сохранил ворота "сухими".

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Саудовская Аравия Ливерпуль Алиссон Бекер
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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