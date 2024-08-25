Алиссон Бекер - о Саудовской Аравии: Когда ты слышишь о зарплатах, то тебя это немного привлекает

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер рассказал, что клубы Саудовской Аравии предлагали ему контракт.

"Когда ты слышишь о зарплатах, которые другие игроки получают за игру в Саудовской Аравии, тебя это немного привлекает.

У меня контракт с "Ливерпулем", и я хочу отработать его или заключить новый. Если в интересах клуба будет вести переговоры обо мне с другими командами, то это отдельный разговор. Я открыт для Саудовской Аравии, но не сейчас", — сказал 31-летный голкипер.