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Гари Невилл рассказал, в каких условиях лучше использовать Тимбера, а в каких - Зинченко

Англия

Дал совет главному тренеру Арсенала

Гари Невилл рассказал, в каких условиях лучше использовать Тимбера, а в каких - Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнениями по поводу игры защитника "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко.

"В двух матчах против "Астон Виллы" в прошлом сезоне позиция левого защитника была проблемой. Мы видели, что сделал "Сити" в последних 10 матчах сезона, вклад Йошко Гвардиолы с позиции левого защитника был невероятным. Не только с защитной точки зрения, но и с атакующей — его сила, мощь, рост. Артета отреагировал на это.

Он знает, что возвращается Тимбер, но у него также есть Калафиори. Это большой, мощный, сильный парень, который может сыграть на разных позициях. Поэтому это определенный ответ на то, что ему было нужно в прошлом сезоне.

Мне нравится то, что сделал Тимбер, он внимательно следил за Леоном Бейли. С ним трудно играть, но Тимбер был уверен при владении мячом, он выглядел хорошо, когда выходил в полузащиту, и также выполнял работу, которую выполняет Зинченко. Когда Калафиори вышел на поле, он выглядел очень сильным и готовым к бою. У него есть этот дух.

Зинченко будет и дальше играть свою роль против последних 6 или 10 команд, когда у тебя много владения дома, и ты должен продвигать мяч через узкие коридоры. Зинченко будет фантастическим в этих матчах.

Но когда ты на самом деле играешь топ-команды и должен сохранить ворота "сухими", и вам нужен кто-то на задней стойке, кто может защищаться, когда вам нужна тяжелая артиллерия, то вам необходимы Тимбер и Калафиори. Артета их имеет. Это хороший способ адаптироваться".

Напомним, в субботу, 24 августа, в рамках 2-го тура АПЛ "Арсенал" на выезде обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:0. Александр Зинченко остался на скамье запасных лондонцев, не выйдя на поле даже на смену.

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Гари Невилл Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
SkySports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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