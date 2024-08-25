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Санчо готов в ближайшее время покинуть МЮ, но Ювентус хочет поделить зарплату игрока с манкунианцами
"Красные дьяволы" настаивают на продаже игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо готов покинуть команду в ближайшие дни. Об этом сообщает Николо Скира.
"Ювентус" хочет пригласить игрока к себе. Туринцы ведут переговоры, чтобы оформить аренду с правом выкупа.
В то же время "Манчестер Юнайтед" настаивает на том, чтобы продать футболиста. "Старая сеньора" не готова сразу "потянуть" зарплату Санчо, равную 10 миллионам евро в год. Поэтому итальянский клуб и рассматривает вариант аренды с разделением обязанностей по заработной плате.
В этом сезоне Санчо провел всего восемь минут – в матче за Суперкубок против "Манчестер Сити". Он вышел на замену и не реализовал послематчевой пенальти. В первых двух турах АПЛ Джейдон в заявку команды не попал. Тен Хаг заявлял, что у англичанина повреждение.
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