Санчо готов в ближайшее время покинуть МЮ, но Ювентус хочет поделить зарплату игрока с манкунианцами

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо готов покинуть команду в ближайшие дни. Об этом сообщает Николо Скира.

"Ювентус" хочет пригласить игрока к себе. Туринцы ведут переговоры, чтобы оформить аренду с правом выкупа.

В то же время "Манчестер Юнайтед" настаивает на том, чтобы продать футболиста. "Старая сеньора" не готова сразу "потянуть" зарплату Санчо, равную 10 миллионам евро в год. Поэтому итальянский клуб и рассматривает вариант аренды с разделением обязанностей по заработной плате.

В этом сезоне Санчо провел всего восемь минут – в матче за Суперкубок против "Манчестер Сити". Он вышел на замену и не реализовал послематчевой пенальти. В первых двух турах АПЛ Джейдон в заявку команды не попал. Тен Хаг заявлял, что у англичанина повреждение.