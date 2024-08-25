АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 2:6. Бешеная перестрелка, которая превратилась в погром

Достаточно неожиданно после большой порции критики в адрес Михаила Мудрика от Энцо Марески, итальянец решил поставить его в стартовый состав на матч против "Вулверхэмптона". Это уже исторически непростой соперник для лондонцев, которые не могут обыграть "волков" на выезда с 2019 года. Не был простым для них и этот выезд, хотя с первых минут показалось, что все может пойти по сценарию "синих".

Стартовое давление от гостей завершилось тем, что они заработали угловой, после подачи которого Николя Джексон на дальней штанге спокойно перевел круглого в сетку ворот. Легкие 0:1 и от них можно было отталкиваться при дальнейшей стратегии, но нет. Вместо этого, мы увидели настоящие качели от обеих команд и это была просто атака на атаку от коллективов Гари О'Нила и Энцо Марески.

Хозяева создавали свои моменты в основном благодаря удачному прессингу в центре поля, нередко удавалось перехватывать мяч, в частности у невнимательного сегодня Мойзеса Кайседо, и лететь в перспективные атаки. Именно таким образом они и сравняли счет. Потеря мяча в центре от лондонцев и стремительное движение Раян Аит-Нури через всю чужую половину поля, он выждал удачного момента и отдал идеальный пас под удар свободному Куньи, который не промахнулся, 1:1.

Игра продолжилась в таком же духе по обмену опасными моментами, в атаку пошли и стандарты со стороны хозяев, но в итоге они пропустили после стремительной контратаки, которую начал Роберт Санчес: длинный пас от испанского голкипера, Джексон принял и отдал под удар Палмеру, а тот перебросил Жозе Са, который не успел вернуться к своим воротам. 1:2. И немного не дотерпела команда Марески до свистка на перерыв: подача со штрафного, сброс от Гомеша точно на ход Йоргену Странду Ларсену, который удачно перевел мяч в сетку ворот Санчеса, 2:2.

Эта игра откровенно напоминала все матчи "синих" прошлого сезона, когда они вроде и атакуют, но из-за собственных ошибок в обороне вообще не могут контролировать своего соперника, а от этого и сам матч. Второй тайм мало что изменил в картине на поле, взаимные атаки и только они. В одной из таких Нони Мадуэке получил пас от Палмера, вышел на ворота под острым углом и пробил: не без помощи рикошета круглый оказался в сетке ворот и гости уже в третий раз вышли вперед. 2:3.

И тут вы спросите: а что по Мудрику? Да ничего, после перерыва его заменил Педру Нету, а выделиться за первые 45 минут у украинца вообще не получилось. Немало потерь и передачи, которые не просились, или просто не доходили до адресата. Очередной неуверенный матч от украинского вингера.

Зато после очередного обмена атаку во втором тайме снова забил Чуквунонсо Мадуэке. И снова похожая ситуация: передача от Палмера на правого вингера, тот под острым углом пробил по воротам и на этот раз круглый залетел даже без рикошета. 2:4. Вот такое безумие. Сегодня было мало осмысленной тактики, создавалось впечатление, что это просто табун на табун и какой из них окажется более качественным и хладнокровным при реализации, тот и выигрывает. Хладнокровным был Нони, который снова получил передачу от Палмера, снова под острым углом и снова удар по воротам, на этот раз в ближний угол и это хет-трик, причем как для Нони в плане голов, так и для Палмера в плане ассистов.

И когда показалось, что атакующий натиск гостей наконец ослаб и "волки" вернулись в игру с забитым голом от Лемина (который отменили из-за офсайда), "Челси" забил и шестой гол. Это новенькая португальская связка, которая вышла на замену: Педру Нету и Жоау Феликс. Первый получил пас от Дьюсбери-Холла, полетел по флангу и отдал зрячую передачу под удар Феликсу, а второй мощно и точно пробил. 2:6.

На этом с голами наконец-то все. Это первая победа Энцо Марески во главе "Челси" в рамках АПЛ. Это второе поражение подряд для проблемного "Вулверхэмптона" и это в итоге справедливый результат такой перестрелки. Вторым таймом лондонцы заслужили забрать свое.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Челси" 2:6

Голы: Кунья (27), Ларсен (45+6) — Джексон (2), Палмер (45), Мадуэке (49, 59, 63), Феликс (81)

*На 79-й минуте гол Марио Лемина был отменен из-за офсайда

"Вулверхэмптон": Са — Доэрти, Москера, Тоти, Аит-Нури (Доусон, 68) — Гомеш, Лемина (Дойл, 90) — Хван (Поденсе, 60), Бельгар (Р. Гомеш, 69), Кунья (Сарабия, 68) — Ларсен

"Челси": Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья (Вейга, 83) — Кайседо (Дьюсбери-Холл, 76), Фернандес — Мадуэке, Палмер (Нкунку, 83), Мудрик (Нету, 46) — Джексон (Феликс, 68)

Предупреждения: Аит-Нури (35), Москера (71) — Гюсто (40), Палмер (44), Кукурелья (72)