Ярмолюк начнет игру против Ливерпуля со скамейки запасных

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в старт команды на матч против "Ливерпуля" в рамках 2-го тура АПЛ. Он вошел в запасной состав.

Игра начнется в 18:30. Место встречи - "Энфилд" в Ливерпуле.

Первый тур АПЛ Ярмолюк провел на скамейке запасных. Без его участия "Бренфторд" победил "Кристал Пэлас" (2:1).