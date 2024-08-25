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Ярмолюк начнет игру против Ливерпуля со скамейки запасных

Англия

Надеемся, что увидим на поле

Ярмолюк начнет игру против Ливерпуля со скамейки запасных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в старт команды на матч против "Ливерпуля" в рамках 2-го тура АПЛ. Он вошел в запасной состав.

Игра начнется в 18:30. Место встречи - "Энфилд" в Ливерпуле.

Первый тур АПЛ Ярмолюк провел на скамейке запасных. Без его участия "Бренфторд" победил "Кристал Пэлас" (2:1).

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Источник:
Брентфорд
Опубликовал: Виктор Иванчук
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