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АПЛ. Борнмут – Ньюкасл 1:1. Утраченное счастье команды Забарного
"Вишенки" сегодня были близки к победе
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, второй тур
"Виталити Стедиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Дэвид Кут
"Борнмут" - "Ньюкасл" 1:1
Голы: Тавернье 37 – Гордон 76
Борнмут: Нету – Араухо, Забарный, Сенеси, Керкез – Кук, Кристи – Семенио, Клюйверт, Тавернье – Эванилсон
Ньюкасл: Поуп – Ливраменто, Крафт, Берн, Келли – Лонгстофф, Гимараеш, Жолинтон – Мерфи, Исаак, Гордон
Предупреждения: Кристи 13, Сенеси 88 – Берн 89, Жоэлинтон 90+6
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