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АПЛ. Борнмут – Ньюкасл 1:1. Утраченное счастье команды Забарного

Англия

"Вишенки" сегодня были близки к победе

АПЛ. Борнмут – Ньюкасл 1:1. Утраченное счастье команды Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, второй тур

"Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Дэвид Кут

"Борнмут" - "Ньюкасл" 1:1

Голы: Тавернье 37 – Гордон 76

Борнмут: Нету – Араухо, Забарный, Сенеси, Керкез – Кук, Кристи – Семенио, Клюйверт, Тавернье – Эванилсон

Ньюкасл: Поуп – Ливраменто, Крафт, Берн, Келли – Лонгстофф, Гимараеш, Жолинтон – Мерфи, Исаак, Гордон

Предупреждения: Кристи 13, Сенеси 88 – Берн 89, Жоэлинтон 90+6

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