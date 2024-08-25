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Мудрик и Забарный получили оценки за выступления во 2-м туре АПЛ
Лучшие дела у защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик принял участие в матче против "Вулверхэмптона" (6:2). Он вышел в стартовом составе и отыграл 1 тайм.
Мудрик отдал 5 точных пасов из 8-ми, дважды шел в дриблинг, выиграл 1 единоборство из 5-ти и однажды сфолил. Аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили игроку за выступление не слишком высокие оценки - 6,1 и 6,2 соответственно.
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный провел весь поединок против "Ньюкасла" (1:1). В этой игре он совершил 7 выносов мяча, 1 отбор, выиграл 4 единоборства из 6-ти, отдал 80% точных пасов и выполнил 4 точных лонгбола из 12-ти попыток.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore сошлись на посредственной оценке 6,7.
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