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Мареска: Я заменил Мудрика, потому что не был доволен его выступлением

Англия

Игрок получил лишь стартовые 45 минут

Мареска: Я заменил Мудрика, потому что не был доволен его выступлением

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал замену Михаила Мудрика после первого тайма в матче против "Вулверхэмптона" (6:2).

"Я заменил его, потому что не был доволен его выступлением. В отдельных моментах он должен был играть лучше. Он неустанно работал без мяча, но с мячом я ожидаю от него немного большего качества. У него было несколько хороших моментов сегодня, но в целом его выступление было таким, что заставило меня сделать замену и дать игровое время Нету", - сказал Мареска.

В этой игре Мудрик отдал 5 точных пасов из 8-ми, дважды шел в дриблинг, выиграл 1 единоборство из 5-ти и однажды сфолил. Аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили игроку за выступление не слишком высокие оценки - 6,1 и 6,2 соответственно.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
football.london
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Romerik (YNWA)
25.08.2024 в 20:59
Все справедливо. Якщо ти не можеш в перспективній атаці, яку ти сам і створив та розвинув, віддати найголовніший пас, щоб не запороти її, ти маєш сідати на лавку. Такі дитячі помилки недопустимі навіть в Челсі. Колись за таке супрягу засадили навічно на лавку сампдорії. І це тільки 1 момент згадується. А у всьому іншому нічого навіть згадати, крім декількох коротких вдалих перепасовок з партнерами і пасивної гри, точніше відсутності її в принципі, так як м'яч туди доставлявся рідше ніж на правий фланг
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Комментарии 3
Romerik (YNWA)
25.08.2024 в 20:59
Все справедливо. Якщо ти не можеш в перспективній атаці, яку ти сам і створив та розвинув, віддати найголовніший пас, щоб не запороти її, ти маєш сідати на лавку. Такі дитячі помилки недопустимі навіть в Челсі. Колись за таке супрягу засадили навічно на лавку сампдорії. І це тільки 1 момент згадується. А у всьому іншому нічого навіть згадати, крім декількох коротких вдалих перепасовок з партнерами і пасивної гри, точніше відсутності її в принципі, так як м'яч туди доставлявся рідше ніж на правий фланг
Ответить
1
0
Andrumas (Düsseldorf)
25.08.2024 в 20:42
На него свалилась слава и жирный контракт, нашел себе силиконовую тёлочку из рашки, очень спорного агента и с футболом видимо закончил.. Мудрик выглядит абсолютно инородным телом в Челси, он уже полтора года там, а каждый матч играет как первый и даже партнёры по команде всем видом дают понять, что кому-то пора валить.
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storm_ua (Николаев)
25.08.2024 в 20:12
Мудрик как футболист помер. Много понтов, пижонства а на деле полный пшик. Ходит в качалочку для инсты , много играет в контр страйк, а с футболом на серьёзном уровне у него закончено. Можно уже сейчас искать команду в Аравии...
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