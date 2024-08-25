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Мареска: Я заменил Мудрика, потому что не был доволен его выступлением
Игрок получил лишь стартовые 45 минут
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал замену Михаила Мудрика после первого тайма в матче против "Вулверхэмптона" (6:2).
"Я заменил его, потому что не был доволен его выступлением. В отдельных моментах он должен был играть лучше. Он неустанно работал без мяча, но с мячом я ожидаю от него немного большего качества. У него было несколько хороших моментов сегодня, но в целом его выступление было таким, что заставило меня сделать замену и дать игровое время Нету", - сказал Мареска.
В этой игре Мудрик отдал 5 точных пасов из 8-ми, дважды шел в дриблинг, выиграл 1 единоборство из 5-ти и однажды сфолил. Аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили игроку за выступление не слишком высокие оценки - 6,1 и 6,2 соответственно.
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