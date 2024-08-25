Мареска: Я заменил Мудрика, потому что не был доволен его выступлением

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал замену Михаила Мудрика после первого тайма в матче против "Вулверхэмптона" (6:2).

"Я заменил его, потому что не был доволен его выступлением. В отдельных моментах он должен был играть лучше. Он неустанно работал без мяча, но с мячом я ожидаю от него немного большего качества. У него было несколько хороших моментов сегодня, но в целом его выступление было таким, что заставило меня сделать замену и дать игровое время Нету", - сказал Мареска.