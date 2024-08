АПЛ. Ливерпуль – Брентфорд 2:0. Взяли мастерством

Английская Премьер-лига, второй тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

В первом туре "Ливерпуль" долго пытался расшатать "Ипсвич". Даже не столько соперника, а самого себя. Только после перерыва очнулись подопечные Слота. Сегодня мерсисайдцы массовым преимуществом тоже завладели только во втором тайме. Но тоже не выключились и в первой половине встречи.

На 13-й минуте хозяева провели шикарную контратаку. “Брентфорду” не удалось хорошо выполнить угловой, благодаря чему Жота и Диас выбежали в наступление два в два. Колумбиец отлично открылся между защитниками – туда португалец и отдал в разрез. Луис пробил в левый угол. Первый гол в АПЛ для него с 7 апреля.

Opening the scoring on his 100th appearance ????



Love it, Lucho! ???????????? pic.twitter.com/e8JBm7Sh2i