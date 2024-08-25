АПЛ. Ливерпуль – Брентфорд 2:0. Взяли мастерством

Английская Премьер-лига, второй тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

В первом туре "Ливерпуль" долго пытался расшатать "Ипсвич". Даже не столько соперника, а самого себя. Только после перерыва очнулись подопечные Слота. Сегодня мерсисайдцы массовым преимуществом тоже завладели только во втором тайме. Но тоже не выключились и в первой половине встречи.

На 13-й минуте хозяева провели шикарную контратаку. “Брентфорду” не удалось хорошо выполнить угловой, благодаря чему Жота и Диас выбежали в наступление два в два. Колумбиец отлично открылся между защитниками – туда португалец и отдал в разрез. Луис пробил в левый угол. Первый гол в АПЛ для него с 7 апреля.

Opening the scoring on his 100th appearance ????



Love it, Lucho! ???????????? pic.twitter.com/e8JBm7Sh2i — Liverpool FC (@LFC) August 25, 2024

К концу тайма обе команды создали еще по два момента. По одному разу голкиперы вступали в игру: Флэккен потянул удар Робертсона метров с 10, а Алиссон парировал выстрел Льюиса-Поттера.

После перерыва было все очень однобоко. “Ливерпуль” очень много создавал, но все не мог реализовать свои моменты. На 47 минуте снова Робертсон не обыграл Флеккена, затем Жота метров с семи мог расстреливать ворота соперника, но пробил выше (гостям помог рикошет).

На 63 минуте после подачи Трента с углового мяч попал в штангу. Затем удар Диаса в нижний угол потянул Флеккен, а на 70 минуте уже и голкипер гостей не выручил. Макаллистер вывел Салаха на ударную позицию в чужой штрафной и тот пробил точно под левую штангу.

До финального свистка хозяева еще раз потревожили чужую перекладину. "Брентфорд" просто доигрывал матч, не пытаясь бежать всеми силами при счете 0:2.

И доигрывал этот поединок снова без Егора Ярмолюка. Во второй раз подряд главный тренер пчел Томас Франк оставил украинца на скамье для запасных.

Общие шесть очков для "Ливерпуля" – сейчас он замыкает четверку лидеров, у которых одинаковое количество зачетных пунктов. "Брентфорд" занимает 13 место после двух туров. Всё только начинается.

"Ливерпуль" – "Брентфорд" 2:0

Голы: Диас 13, Салах 70

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд (Брэдли 72), Конате, ван Дейк, Робертсон – Гравенберх (Эндо 90+1), Макаллистер – Салах (Эллиот 83), Собослай, Диас (Гакпо 72) – Жота (Нуньес 7)

Брентфорд: Флеккен – Рерслев Расмуссен, Коллинз, Пиннок, Айер – Йенсен (Карвалью 66), Нергор, Янельт (Оньека 73), Льюис-Поттер (Дамсгор 66) – Висса (Шаде 73), Мбемо

Предупреждения: Собослай 30, Гравенберх 38 – Нергор 40, Йенсен 45, Мбемо 90+4