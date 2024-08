Арне Слот установил рекорд Ливерпуля всех времён

В рамках второго тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" обыграл "Брентфорд" со счётом 2:0.

По информации Opta Analyst, благодаря этому результату Арне Слот стал первым главным тренером "Ливерпуля", который одержал победы в двух первый матчах во главе команды в национальном первенстве.

Ранее нидерландский специалист стал первым наставником мерсисайдцев в XXI веке, выигравшим дебютный матч в АПЛ (2:0 против "Ипсвича").

Напомним, до прихода в "Ливерпуль" в летнее межсезонье Слот три года возглавлял "Фейеноорд".

Liverpool 2-0 Brentford



Goals from Luis Díaz and Mohamed Salah see Arne Slot become the first manager to win his first two Premier League matches in charge of the Reds.#LIVBRE pic.twitter.com/PQwWtfMXa6