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Арне Слот установил рекорд Ливерпуля всех времён
Такого ещё не было
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках второго тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" обыграл "Брентфорд" со счётом 2:0.
По информации Opta Analyst, благодаря этому результату Арне Слот стал первым главным тренером "Ливерпуля", который одержал победы в двух первый матчах во главе команды в национальном первенстве.
Ранее нидерландский специалист стал первым наставником мерсисайдцев в XXI веке, выигравшим дебютный матч в АПЛ (2:0 против "Ипсвича").
Напомним, до прихода в "Ливерпуль" в летнее межсезонье Слот три года возглавлял "Фейеноорд".
Liverpool 2-0 Brentford— Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 25, 2024
Goals from Luis Díaz and Mohamed Salah see Arne Slot become the first manager to win his first two Premier League matches in charge of the Reds.#LIVBRE pic.twitter.com/PQwWtfMXa6
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