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Арне Слот установил рекорд Ливерпуля всех времён

Англия

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Арне Слот установил рекорд Ливерпуля всех времён

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках второго тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" обыграл "Брентфорд" со счётом 2:0.

По информации Opta Analyst, благодаря этому результату Арне Слот стал первым главным тренером "Ливерпуля", который одержал победы в двух первый матчах во главе команды в национальном первенстве.

Ранее нидерландский специалист стал первым наставником мерсисайдцев в XXI веке, выигравшим дебютный матч в АПЛ (2:0 против "Ипсвича").

Напомним, до прихода в "Ливерпуль" в летнее межсезонье Слот три года возглавлял "Фейеноорд".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
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