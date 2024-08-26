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Брайтон близок к подписанию полузащитника Селтика

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Брайтон близок к подписанию полузащитника Селтика

Sky Sports

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Фабиан Хюрцелер пытается укрепить состав своей команды до конца трансферного окна. "Брайтон", похоже, опередил "Аталанту" по подписанию полузащитника "Селтика" Мэтта О'Райли.

Сообщается, что датский полузащитник проходит медосмотр в английском клубе и в ближайшее время он присоединится к новой команде. Этот переход может превзойти трансфер Жоты из "Селтика" в "Аль-Иттихад", когда саудовцы заплатили за игрока 25 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в прошлом сезоне Мэтт О'Райли провел 49 матчей, где отметился 19 голами и 18 ассистами.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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