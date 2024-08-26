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Брайтон близок к подписанию полузащитника Селтика
Об этом сообщает Sky Sports
Sky Sports
Фабиан Хюрцелер пытается укрепить состав своей команды до конца трансферного окна. "Брайтон", похоже, опередил "Аталанту" по подписанию полузащитника "Селтика" Мэтта О'Райли.
Сообщается, что датский полузащитник проходит медосмотр в английском клубе и в ближайшее время он присоединится к новой команде. Этот переход может превзойти трансфер Жоты из "Селтика" в "Аль-Иттихад", когда саудовцы заплатили за игрока 25 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что в прошлом сезоне Мэтт О'Райли провел 49 матчей, где отметился 19 голами и 18 ассистами.
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