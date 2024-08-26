Мареска: Никто в Челси не просил меня бороться за место в Лиге чемпионов

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался об амбициях лондонского клуба на сезон.

"Никто в клубе не просил меня бороться за место в Лиге чемпионов. Меня просто попросили улучшить игроков и команду", - приводит слова итальянца Sky Sports.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Челси" финишировал на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

В первом туре новой кампании чемпионата Англии "синие" уступили "Манчестер Сити" (0:2), во втором - разгромили "Вулверхэмптон" со счётом 6:2.