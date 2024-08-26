Мудрик в главных ролях. Челси представил третью форму на новый сезон, вдохновленную панк-стилем

"Челси" презентовал третий комплект игровой формы на сезон 2024/25.

"Новая форма олицетворяет взрыв свежего творчества и настроения, потрясший западный Лондон и весь мир более пяти десятилетий назад и выдвинувший молодежь на первый план, что находит отклик и сегодня.

Выделяться и быть самим собой - не таким, как все - для этого панк-послания, которое легло в основу последнего комплекта формы "Челси" в цвете и деталях, мы отправляемся в прошлое, в 1970-е годы", - говорится в официальном заявлении "синих".