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Мудрик в главных ролях. Челси представил третью форму на новый сезон, вдохновленную панк-стилем

Англия

Поклонникам панка должно понравиться

Мудрик в главных ролях. Челси представил третью форму на новый сезон, вдохновленную панк-стилем

Chelsea

Новина українською

"Челси" презентовал третий комплект игровой формы на сезон 2024/25.

"Новая форма олицетворяет взрыв свежего творчества и настроения, потрясший западный Лондон и весь мир более пяти десятилетий назад и выдвинувший молодежь на первый план, что находит отклик и сегодня.

Выделяться и быть самим собой - не таким, как все - для этого панк-послания, которое легло в основу последнего комплекта формы "Челси" в цвете и деталях, мы отправляемся в прошлое, в 1970-е годы", - говорится в официальном заявлении "синих".

Напомним, техническим спонсором "Челси" является американская компания Nike.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик форма
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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download1 (huyersk)
26.08.2024 в 13:46
На що перетворився футбол курво
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
26.08.2024 в 13:46
На що перетворився футбол курво
Ответить
0
0

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