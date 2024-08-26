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Мудрик в главных ролях. Челси представил третью форму на новый сезон, вдохновленную панк-стилем
Поклонникам панка должно понравиться
Chelsea
"Челси" презентовал третий комплект игровой формы на сезон 2024/25.
"Новая форма олицетворяет взрыв свежего творчества и настроения, потрясший западный Лондон и весь мир более пяти десятилетий назад и выдвинувший молодежь на первый план, что находит отклик и сегодня.
Выделяться и быть самим собой - не таким, как все - для этого панк-послания, которое легло в основу последнего комплекта формы "Челси" в цвете и деталях, мы отправляемся в прошлое, в 1970-е годы", - говорится в официальном заявлении "синих".
Напомним, техническим спонсором "Челси" является американская компания Nike.
Introducing our 24/25 @NikeFootball third kit. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2024
Born in Chelsea, punk was all about youth, trailblazing energy and standing out – being not like anybody else. It's part of who we are.
Available tomorrow.
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