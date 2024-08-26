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Тренер Фулхэма о новичке из Арсенала Смите-Роу: Ему было важно получить немного больше уверенности

Англия
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Португальский тренер положительно отозвался о новичке команды

Тренер Фулхэма о новичке из Арсенала Смите-Роу: Ему было важно получить немного больше уверенности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В субботу "Фулхэм" одержал первую победу в новом сезоне Премьер-лиги, переиграв дома "Лестер" со счетом 2:1. Одним из авторов забитого мяча в составе лондонцев стал новичок команды Эмиль Смит-Роу, который перешел из "Арсенала" за 27 млн фунтов стерлингов. На послематчевой пресс-конференции Марку Силва отметил, что английский полузащитник является талантливым игроком, который может иметь влияние на конечный результат в матче.

"Мы подписали его не просто на некоторое время, а надолго, это было важно для него, даже несмотря на то, что он имеет опыт. В прошлом сезоне он не играл в футбол, и я думаю, что это был его первый гол в Премьер-лиге за последние два года. Он освоился в предсезонье, было важно получить немного больше уверенности, и он забил хороший гол в завершение. Когда мы подписываем игрока на эту позицию, нам нужно, чтобы он был решительным, и он сделал правильный вывод, чтобы завершить атаку. Он далеко не лучший с физической точки зрения, он будет совершенствоваться, он будет больше адаптироваться, было приятно видеть его решительность", - цитирует тренера "дачников" Sky Sports.

Добавим, что следующий поединок "Фулхэм" сыграет 27 августа против "Бирмингем-Сити" в рамках второго круга Кубка лиги.

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Фулхэм (Лондон) Марку Силва Эмиль Смит-Роу
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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