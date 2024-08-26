Ван Дейк о своем будущем в Ливерпуле: Я хочу быть полезным и оставаться важным для клуба

"Ливерпуль" в первых двух турах сумел одержать две победы и это все происходит на фоне разговоров, что "мерсисайдцы" очень пассивно проводят нынешнее трансферное окно. Немало слухов существует относительно ухода некоторых лидеров команды, однако этим точно не занимается Вирджил ван Дейк. У капитана "красных" остался еще год контракта, однако игрока не беспокоит ситуация с отсутствием нового соглашения с клубом.

"Я очень спокоен [относительно своего будущего]. Дело в том, что я хочу снова сыграть свой лучший сезон. Я хочу быть полезным и оставаться важным для клуба. Что произойдет? Посмотрим, но я очень спокоен относительно своей ситуации. У меня нет причин думать о чем-то другом, потому что у меня впереди целый сезон. Что бы ни случилось сейчас, "Энфилд" занимает особое место в моем сердце. И оно было успешным. Посмотрим, что будет дальше", - заявил капитан "Ливерпуля" в интервью Sky Sports.

Добавим, что Вирджил ван Дейк начинал матчи в стартовом составе нового сезона "мерсисайдцев" в Премьер-лиге.