  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм готов продать одного из своих полузащитников
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм готов продать одного из своих полузащитников

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Вест Хэм готов продать одного из своих полузащитников

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый босс "молотобойцев" Хулен Лопетеги стремится переформатировать полузащиту своей команды, уже пригласив аргентинца Гвидо Родригеса, и клуб также претендует на переход Карлоса Солера из "Пари Сен-Жермен". Если "Вест Хэму" удастся подписать представителя "ПСЖ", то один из игроков центра поля будет вынужден искать другой клуб для продолжения своей карьеры.

Сообщается, что лондонцы готовы неожиданно избавиться от Джеймса Уорда-Проуза до закрытия трансферного окна. 29-летний игрок не попал в стартовый состав "Вест Хэма" на первые два матча Премьер-лиги против "Астон Виллы" и "Кристал Пэлас", оказавшись на скамейке запасных. Лопетеги выпускал в центре полузащиты Родригеса и Томаша Соучека вместо англичанина.

Добавим, что в прошлом сезоне Джеймс Уорд-Проуз провел 52 матча, где отметился 7 голами и 12 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Бернли договорился об аренде хавбека Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Ираола о Эванилсоне: Мне понравилась его преданность делу
yellow-arrow
Один из лучших голкиперов Ла Лиги прибыл на медосмотр перед трансфером в Ливерпуль
Джеймс Уорд-Праус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости