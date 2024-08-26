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Вест Хэм готов продать одного из своих полузащитников
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый босс "молотобойцев" Хулен Лопетеги стремится переформатировать полузащиту своей команды, уже пригласив аргентинца Гвидо Родригеса, и клуб также претендует на переход Карлоса Солера из "Пари Сен-Жермен". Если "Вест Хэму" удастся подписать представителя "ПСЖ", то один из игроков центра поля будет вынужден искать другой клуб для продолжения своей карьеры.
Сообщается, что лондонцы готовы неожиданно избавиться от Джеймса Уорда-Проуза до закрытия трансферного окна. 29-летний игрок не попал в стартовый состав "Вест Хэма" на первые два матча Премьер-лиги против "Астон Виллы" и "Кристал Пэлас", оказавшись на скамейке запасных. Лопетеги выпускал в центре полузащиты Родригеса и Томаша Соучека вместо англичанина.
Добавим, что в прошлом сезоне Джеймс Уорд-Проуз провел 52 матча, где отметился 7 голами и 12 ассистами.
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