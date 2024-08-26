Ираола о Эванилсоне: Мне понравилась его преданность делу

Вчера "Борнмут" дома сыграл вничью с "Ньюкаслом" (1:1). Главный тренер "вишен" Андони Ираола был в восторге от игры новичка команды Эванилсона. Бразильский форвард, который перешел из "Порту", был близок к тому, чтобы отличиться забитым мячом в дебютном матче за новый клуб, однако Ник Поуп спас "Ньюкасл" от пропущенного гола.

"Мне понравилась его страсть. Он боролся, он был расстроен, что не может играть больше ни одной минуты. У него не было больше. Нужно время, чтобы адаптироваться к интенсивности лиги, ритму. Но мне понравилось то, что я увидел. Он помог нам. Пару раз был очень близок к тому, чтобы забить. Я не буду судить его только из-за голов. Он помог нам играть лучше, а это главная цель для каждого, кто начинает игру", - цитирует Андони Ираолу Sky Sports.

Напомним, что Эванилсон перешел в "Борнмут" за 40,2 млн фунтов стерлингов.