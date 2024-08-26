  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ираола о Эванилсоне: Мне понравилась его преданность делу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ираола о Эванилсоне: Мне понравилась его преданность делу

Англия

Бразилец приятно поразил своей игрой главного тренера вишен

Ираола о Эванилсоне: Мне понравилась его преданность делу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Борнмут" дома сыграл вничью с "Ньюкаслом" (1:1). Главный тренер "вишен" Андони Ираола был в восторге от игры новичка команды Эванилсона. Бразильский форвард, который перешел из "Порту", был близок к тому, чтобы отличиться забитым мячом в дебютном матче за новый клуб, однако Ник Поуп спас "Ньюкасл" от пропущенного гола.

"Мне понравилась его страсть. Он боролся, он был расстроен, что не может играть больше ни одной минуты. У него не было больше. Нужно время, чтобы адаптироваться к интенсивности лиги, ритму. Но мне понравилось то, что я увидел. Он помог нам. Пару раз был очень близок к тому, чтобы забить. Я не буду судить его только из-за голов. Он помог нам играть лучше, а это главная цель для каждого, кто начинает игру", - цитирует Андони Ираолу Sky Sports.

Напомним, что Эванилсон перешел в "Борнмут" за 40,2 млн фунтов стерлингов.

По теме
yellow-arrow
Бернли договорился об аренде хавбека Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Один из лучших голкиперов Ла Лиги прибыл на медосмотр перед трансфером в Ливерпуль
yellow-arrow
Вест Хэм готов продать одного из своих полузащитников
Андони Ираола Борнмут Эванилсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости