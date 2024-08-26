Один из лучших голкиперов Ла Лиги прибыл на медосмотр перед трансфером в Ливерпуль

Вратарь "Валенсии" Георгий Мамардашвили в ближайшее время пополнит состав "Ливерпуля".

Журналист Сальва Гомис предоставил фото, где Георгий вместе с членами своей команды и своим агентом отправляется на прохождение медицинского обследования в качестве нового игрока мерсисайдцев.

По информации СМИ, "Ливерпуль" заплатит за трансфер Мамардашвили 35 миллионов евро. При этом до лета 2025 года грузин будет выступать за "Валенсию" на правах аренды.

Напомним, Мамардашвили присоединился к "летучим мышам" в январе 2022 года, перейдя из "Динамо" Тбилиси за 3 млн. евро. С тех пор Георгий провёл 102 матча во всех турнирах, пропустив 117 мячей.