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Бернли договорился об аренде хавбека Манчестер Юнайтед

Англия

Игрок вскоре пройдет медосмотр

Бернли договорился об аренде хавбека Манчестер Юнайтед

Фото: manutdnews

Новина українською

"Бернли" договорился о подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ганнибала Межбри.

Как пишет Фабрицио Романо, медицинские тесты состоятся сегодня, 26 августа. Клубы между собой договорились об аренде с обязательным правом выкупа.

Межбри во второй половине прошлого сезона выступал за "Севилью" на правах аренды. 21-летний футболист сыграл за испанскую команду 6 матчей.

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Манчестер Юнайтед Бернли
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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