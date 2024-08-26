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Бернли договорился об аренде хавбека Манчестер Юнайтед
Игрок вскоре пройдет медосмотр
Фото: manutdnews
"Бернли" договорился о подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ганнибала Межбри.
Как пишет Фабрицио Романо, медицинские тесты состоятся сегодня, 26 августа. Клубы между собой договорились об аренде с обязательным правом выкупа.
Межбри во второй половине прошлого сезона выступал за "Севилью" на правах аренды. 21-летний футболист сыграл за испанскую команду 6 матчей.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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