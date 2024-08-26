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Ноттингем Форест интересуется Джеймсом Уордом-Проузом

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ноттингем Форест интересуется Джеймсом Уордом-Проузом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Команда Нуну Эшпириту Санту стремится усилить полузащиту после того, как Данило получил серьезную травму голеностопа в первом туре АПЛ против "Борнмута". Для реализации своей цели, "Ноттингем Форест" обратил свое внимание в сторону Лондона.

Сообщается, что "лесники" готовят амбициозный переход полузащитника "Вест Хэма" Джеймса Уорда-Проуза. 29-летний игрок не входит в планы босса "молотобойцев" Хулена Лопетеги, поскольку на его место взяли уже Гвидо Родригеса, а также лондонцы близки к трансферу Карлоса Солера. Учитывая большое количество игроков в центре поля, "Вест Хэм" готов отпустить англичанина. Также стоит отметить, что Джеймс Уорд-Проуз провел лишь 16 минут после двух туров, появившись на замену в матче против "Астон Виллы" и у англичанина еще есть время до конца трансферного окна найти себе клуб, где ему будет гарантировано место в старте.

По данным transfermarkt, стоимость 29-летнего полузащитника "Вест Хэма" составляет 30 млн евро.

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Ноттингем Форест Джеймс Уорд-Проуз Джеймс Уорд-Праус Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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