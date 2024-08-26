Ноттингем Форест интересуется Джеймсом Уордом-Проузом

Команда Нуну Эшпириту Санту стремится усилить полузащиту после того, как Данило получил серьезную травму голеностопа в первом туре АПЛ против "Борнмута". Для реализации своей цели, "Ноттингем Форест" обратил свое внимание в сторону Лондона.

Сообщается, что "лесники" готовят амбициозный переход полузащитника "Вест Хэма" Джеймса Уорда-Проуза. 29-летний игрок не входит в планы босса "молотобойцев" Хулена Лопетеги, поскольку на его место взяли уже Гвидо Родригеса, а также лондонцы близки к трансферу Карлоса Солера. Учитывая большое количество игроков в центре поля, "Вест Хэм" готов отпустить англичанина. Также стоит отметить, что Джеймс Уорд-Проуз провел лишь 16 минут после двух туров, появившись на замену в матче против "Астон Виллы" и у англичанина еще есть время до конца трансферного окна найти себе клуб, где ему будет гарантировано место в старте.

По данным transfermarkt, стоимость 29-летнего полузащитника "Вест Хэма" составляет 30 млн евро.