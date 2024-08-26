Эвертон интересуется защитником Севильи Гонсало Монтьелем

Гонсало Монтьель прошлый сезон провел в аренде в "Ноттингеме". Клуб имел опцию выкупа игрока, если он бы сыграл определенное количество матчей, поэтому аргентинец вернулся в "Севилью". "Лесники" снова хотят арендовать аргентинца, однако теперь у англичан появился конкурент.

Сообщается, что "Эвертон" на фоне травм Шеймуса Коулмана и Наттана Паттерсона ищет себе правого защитника, поэтому также обратил внимание в сторону футболиста "Севильи". Ливерпульский клуб приоритетным вариантом считает подписание на этой позиции Кирана Триппьера из "Ньюкасла", однако руководство команды не уверено относительно успеха этого трансфера. Что касается Гонсало Монтьеля, то "Севилья" рассматривает продажу футболиста, а не очередную аренду, и ожидает от потенциальных покупателей 27-летнего аргентинца сумму около 9 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в прошлом сезоне Гонсало Монтьель провел 20 игр и отметился 3 ассистами.