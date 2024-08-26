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Селтик выгодно продал своего хавбека Брайтону
Официально
Sky Sports
"Брайтон" подписал контракт с полузащитником "Селтика" Мэттом О'Райли.
Футболист заключил соглашение с английской командой, которое рассчитано до июня 2029 года.
СМИ пишут, что шотландский клуб получил за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов - в двадцать раз больше, чем они заплатили за него зимой 2022 года.
Welcome to the Albion, Matt O'Riley! ???????? pic.twitter.com/44NgSIVa7G— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 26, 2024
Добавим, что Мэтт в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.
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Источник:brighton
Опубликовал: Екатерина Власова
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