Селтик выгодно продал своего хавбека Брайтону

"Брайтон" подписал контракт с полузащитником "Селтика" Мэттом О'Райли.

Футболист заключил соглашение с английской командой, которое рассчитано до июня 2029 года.

СМИ пишут, что шотландский клуб получил за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов - в двадцать раз больше, чем они заплатили за него зимой 2022 года.

