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Кристал Пэлас близок к подписанию нападающего Арсенала - Романо
Ждем официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер нападающего Эдди Нкетиа из "Арсенала" в "Кристал Пэлас" близок к завершению.
По информации Фабрицио Романо, после того, как "орлы" сделали официальное предложение лондонскому клубу, стороны достигли согласия по личным условиям контракта с форвардом.
Детали сделки уже согласованы, включая зарплату футболиста. Сейчас юристы клубов работают над последними штрихами, чтобы подготовить все необходимые документы для официального оформления трансфера.
Добавим, что в прошлом сезоне Нкетиа сыграл 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.
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