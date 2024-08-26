Кристал Пэлас близок к подписанию нападающего Арсенала - Романо

Трансфер нападающего Эдди Нкетиа из "Арсенала" в "Кристал Пэлас" близок к завершению.

По информации Фабрицио Романо, после того, как "орлы" сделали официальное предложение лондонскому клубу, стороны достигли согласия по личным условиям контракта с форвардом.

Детали сделки уже согласованы, включая зарплату футболиста. Сейчас юристы клубов работают над последними штрихами, чтобы подготовить все необходимые документы для официального оформления трансфера.

Добавим, что в прошлом сезоне Нкетиа сыграл 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.