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Кристал Пэлас близок к подписанию нападающего Арсенала - Романо

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Кристал Пэлас близок к подписанию нападающего Арсенала - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трансфер нападающего Эдди Нкетиа из "Арсенала" в "Кристал Пэлас" близок к завершению.

По информации Фабрицио Романо, после того, как "орлы" сделали официальное предложение лондонскому клубу, стороны достигли согласия по личным условиям контракта с форвардом.

Детали сделки уже согласованы, включая зарплату футболиста. Сейчас юристы клубов работают над последними штрихами, чтобы подготовить все необходимые документы для официального оформления трансфера.

Добавим, что в прошлом сезоне Нкетиа сыграл 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

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Арсенал (Лондон) Кристал Пэлас
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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